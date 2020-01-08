دوليه

بلغ أرسنال الدور الرابع من كأس انكلترا أول من امس بفوزه الصعب على ضيفه ليدز يونايتد

من الدرجة الاولى بهدف نظيف في ختام مباريات الدور الثالث. وواصل فريق «المدفعجية» انطلاقته الجيدة للعام الجديد بعد فوزه في مطلعه على ضيفه مان يونايتد في المرحلة 21 من الدوري، ليحقق اليوم انتصاره الثاني تحت اشراف مدربه الاسباني ميكيل أرتيتا.

وكان ليدز، المتوج بلقب المسابقة مرة واحدة كانت على حساب ارسنال بالذات في نهائي عام 1972، الطرف الافضل في الشوط الاول وهدد مرمى اصحاب الارض في مناسبات عدة حيث سدد خمس مرات بين الخشبات الثلاث مقابل مرة واحدة لارسنال، الا ان جهود رجال المدرب الارجنتيني مارسيلو بييلسا ذهبت سدى.

ورفع النادي اللندني، حامل اللقب في 13 مناسبة (رقم قياسي) آخرها عام 2017 تحت اشراف المدرب الفرنسي أرسين فينغر، مستواه في الشوط الثاني وافتتح التسجيل عن طريق الشاب ريس نيلسون الذي وصلته الكرة على باب المرمى اثر تشتيت خاطئ من المدافع الاسكتلندي باري دوغلاس لعرضية الفرنسي ألكسندر لاكازيت، فتابعها الانكليزي بسهولة في الشباك (55).وقبل انطلاق المواجهة، أقيمت قرعة الدور الرابع ولم تسفر عن أي مواجهات قوية على أن تقام المباريات بين 24 و27 الشهر الحالي.

وهنا نتيجة القرعة:واتفورد أو ترانمير روفرز (درجة ثانية) - ولفرهامبتون أو مان يونايتد. هال سيتي (درجة أولى) – تشلسي.

ساوثمبتون - ميدلزبره (درجة أولى) أو توتنهام. كوينز بارك رينجرز (درجة أولى) - شيفيلد ونسداي (درجة أولى). بورنموث – أرسنال. نورثهامبتون تاون (درجة ثالثة) - دربي كاونتي (درجة أولى). برنتفورد (درجة أولى) - ليستر سيتي. ميلوول (درجة أولى) - شيفيلد يونايتد. ريدينغ (درجة أولى) أو

بلاكبول (درجة ثانية) - كارديف سيتي (درجة أولى) أو كارلايل يونايتد (درجة ثالثة). وست هام - وست بروميتش ألبيون (درجة أولى). بيرنلي - نوريتش سيتي. بريستول روفرز (درجة ثانية) أو كوفنتري سيتي (درجة ثانية) - برمينغهام سيتي (درجة أولى). مانشستر سيتي - فولهام (درجة أولى). روتشدايل (درجة ثانية) أو نيوكاسل يونايتد - أوكسفورد يونايتد (درجة ثانية). بورتسموث (درجة ثانية) - بارنسلي (درجة أولى). بريستول سيتي (درجة أولى) أو شرووسبيري تاون (درجة ثانية) – ليفربول.

