دوليه

يتطلع منتخب البحرين الى تحقيق بداية قوية عندما يتواجه مع تايلند المضيفة اليوم على ستاد راجامانغالا في بانكوك، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في بطولة آسيا 2020 تحت 23 عاماً. ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم أيضاً العراق مع أستراليا على ستاد ثاماسات في رانغسيت. وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت، حيث تلتقي البحرين مع العراق، وأستراليا مع تايلند. وشدد التونسي سمير شمام مدرب منتخب البحرين على أهمية هذه البطولة في تطوير الجيل الجديد من اللاعبين في البلاد، وقال: «بدأنا إعداد هذا الفريق منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك منذ عام 2017، حيث ان هذه البطولة تعتبر مرحلة كبيرة في إعداد اللاعبين». وأضاف: «لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين الذين يعتبرون مستقبل كرة القدم البحرينية في السنوات المقبلة، حيث نأمل بتحقيق إنجاز التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، لأن هذا الأمر يعتبر إنجازا تاريخيا للاعبين والمدرب».

أما بخصوص المواجهة مع منتخب الدولة المضيفة، فقال المدرب:»مواجهة منتخب الدولة المضيفة في المباراة الأولى تكون أحياناً تحدياً صعباً، ولكن باعتقادي أننا سنكون محظوظين بخوض المباراة الأولى مع تايلند، حيث سنلعب في أجواء مثيرة ووسط حضور جماهيري كبير، ومثل هذه المباراة تحتاج لخبرة وترو في التعامل، ولاعبونا معتادون على هذا الأمر ويحبون ذلك، كما فعلوا العام الماضي مع إندونيسيا وسط ملعب ممتلئ وتساقط الأمطار». وختم: «من يريد المنافسة في مثل هذه البطولة فإنه يجب أن يتعامل مع كل مباراة بالتدريج».

من جهته قال أكيرا نيشينو مدرب تايلند: «نحن كفريق يمثل الدولة المضيفة.. نحمل مسؤولية كبيرة، وقد حصلنا على دعم كبير من الاتحاد التايلندي لكرة القدم، حيث استعددنا بشكل جيد منذ أكثر من عام».

وتابع: «أنا أدرك قدرات الفرق الأخرى في مجموعتنا، حيث ان هذه الفرق قوية، وسوف نحاول تقديم أفضل ما بوسعنا، وسنعمل على تحليل الفرق الأخرى من أجل محاولة تحديها». وكشف: «نحن نريد التأهل إلى الدورة الأولمبية، ولا نفكر في هوية الفرق التي سنقابلها في مشوار المنافسة، وسوف نلعب كل مباراة بالتدريج، هذا الجيل من اللاعبين في تايلند يحتاج للمزيد من الخبرة وفرص الاحتكاك كي يتطور مستواهم».

ويشارك في البطولة 16 منتخباً تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى

تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

