دوليه

أصدر ليفربول بيانًا رسميًا، أمس اعلن خلاله تعاقده مع شركة «نايكي» الأميركية، لرعاية ملابس الفريق بدءًا من الموسم المقبل. وينتهي تعاقد ليفربول مع شركة «نيو بالانس» بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصلا لاتفاق حول التجديد. وقال ليفربول في بيانه: «يسر ليفربول أن يعلن عن تعاقده مع شركة نايكي الرائدة في مجال الأحذية والملابس، لتكون الراعي الرسمي لملابس الفريق بدءًا من موسم 2020-21. وستشهد الشراكة متعددة السنوات، والتي تبدأ في 1 يونيو 2020، تصنيع ملابس نادي ليفربول للمباريات والتدريبات والسفر. وتشهد الاتفاقية قيام شركة «نايكي» بإنتاج ملابس فرق الرجال والسيدات والأكاديمية، بالإضافة إلى طاقم التدريب. وتتزامن الشراكة مع انتقالنا إلى منشأة تدريب حديثة على أحدث طراز في كيركبي لموسم 2020-21، وهو مشروع يتضمن الاستثمار في مرافق رياضية محسنة للمجتمع المحلي».