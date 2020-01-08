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قرر لاعب الوسط الدولي الإيطالي السابق دانييلي دي روسي إنهاء عقده مع بوكا جونيورز الأرجنتيني واعتزال كرة القدم عن 36 عاما، بحسب ما أعلن أول من امس. ويرتبط نجم روما السابق بعقد مع بوكا جونيورز حتى يونيو 2020، لكنه قرر فسخ هذا العقد وانهاء مسيرته الكروية لأنه يريد «ببساطة العودة الى بلادي» بحسب ما قال في مؤتمر صحافي بصحبة رئيس النادي الأرجنتيني خورخي أمور أميال. وأكد دي روسي أن اعتزاله اللعب لا علاقة بإصابته «البسيطة أو بأي شيء خطير، حقا. أشعر ببساطة أني بحاجة للعودة من أجل أن أكون بجانب عائلتي. أشتاق الى ابنتي بشكل خاص وهي مشتاقة إلي. اتخذت القرار هو نهائي». وشكر دي روسي بوكا على الفرصة التي منحها إياها في مغامرته الأخيرة كلاعب، مضيفا «أني أترك جزءا من قلبي هنا. لا أحد يدرك ما يعنيه أن تلعب في بومبونيرا وأن تكون في غرف ملابس بوكا. كانت تجربة فريدة من نوعها».