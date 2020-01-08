عربيات ودوليات

طالب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، المصريين بالتكاتف والوقوف صفاً واحداً ضد محاولات الفتنة، مؤكداً انه لا يوجد مجال لقلق المصريين طالما انهم متحدون مع بعضهم البعض.

وقال خلال كلمة له مساء أول من امس الاثنين، في قداس عيد الميلاد، بمقر كاتدرائية «ميلاد المسيح»، في العاصمة الادارية الجديدة، انه لا مجال للقلق، متسائلاً: لماذا يقلق المصريون طالما انه لا احد يستطيع استدراجنا هنا او هناك او تصدير الخطر والمخاطر لنا؟.

وتابع السيسي قائلاً: «نحن نتعامل بشرف في زمن لا يوجد فيه شرف»، مضيفاً «أن الله وبدعوات الطيبين سيلهمنا البصيرة ونتخذ الاجراء الأفضل تجاه ما يجري حولنا».

وأضاف «نحن الآن في ظروف صعبة وأوضاع صعبة وعلينا ان ننتبه الى ان ما يحدث حولنا كان يمكن ان يحدث مثله في مصر».

وطالب السيسي المصريين بالتماسك والوقوف صفاً واحداً ضد محاولات الفتنة والتفريق وتفتيت النسيج الوطني، مشيراً الى ان مصر بلد واحد يحتوي الجميع دون زيادة او نقصان.

وفي نهاية كلمته اعطى الرئيس السيسي، باقة ورود لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قائلاً: «أرجو ان هذه الوردة تصل لكل المصريين».

من جهته، قدم البابا تواضروس الثاني، التهنئة بالعام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد، مقدما الشكر للرئيس السيسي على حضوره والتهنئة لجموع المصريين، مضيفا ان حضور الرئيس السيسي يفرحنا ويفرح جميع المصريين، وأننا نصلي من اجله ومن اجل مصر ومن اجل جميع المسؤولين، ونصلي ايضا من اجل سلامها واستقرارها ونموها، كما نصلي من اجل مناطق الصراع في منطقتنا والعالم اجمع، مؤكدا انه يقدم الشكر الى الله الذي يمنح جميع المصريين نعمة السلام.

وكان الرئيس السيسي، اوفد محمد نجم امين رئاسة الجمهورية الى طائفة الأقباط الانجيلية للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وشارك بالقداس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ومحافظ القاهرة.

