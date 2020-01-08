عربيات ودوليات

القاهرة - «النهار»: استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال الذي حضر للكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهاني بعيد الميلاد المجيد، وقال عبدالعال، ان هناك رباطا روحيا يربطني بالبابا تواضروس والسبب الثاني لزيارتي هنا هو مواقف قداسة البابا التي يشهد لها الجميع في الداخل والخارج يحمل عبء مصر وأماله، وكان دائماً حائط الصد لهذا الوطن ودعم الوحدة الوطنية من خلال كلماته للمسؤولين الأجانب مؤكدا: لا يعتريكم الخوف على هذا الوطن فهو محروس بفضل وحدة ابنائه والمحن تستلزم جيشا وطنيا قويا وجيشنا من اقوى جيوش العالم خاصة السنوات الأخيرة حين رفع من كفاءته القتالية.

وشدد: اطمئنوا لأنه جيش موحد ومبني على العقيدة الوطنية والضمانة الثانية هي الوحدة الوطنية التي تجلت اكثر من مرة حيث تحمل البابا تواضروس صبر ايوب اثر استهداف الأقباط التي عالجها قداسة البابا تواضروس بصبره وحكمته، قوى الشر لا تريد خيرا لهذا الوطن، فمصر افشلت مشروع تقسيم المنطقة رغم ان خطره لن ينتهي وتظل مصر عصية على التقسيم وعلى الانكسار بفضل وحدة ابنائها.

من جانبه، قال البابا تواضروس ان عبدالعال يحب تهنئتنا مضيفاً: وعيد الميلاد يأتي في بداية السنة الميلادية وهي بداية جديدة وهي فرصة طيبة لرجوع المصريين مسلمين ومسيحيين لتهنئة بعضهم والعيش في فرح الميلاد، لأن الفرح مدعاة للسعادة ولمواجهة متاعب الحياة.

واضاف: نصلي من اجل سلامة مصر واستقرارها، والرئيس هنأنا امس، معتبرا وحدة المصريين غنى كبير لحياتنا بالاضافة الى الطمأنينة التي بثها الرئيس في بلادنا حول وضع مصر وأؤمن ان يد الله تحفظ مصر ارض الكنانة.

