عربيات ودوليات

ضرب زلزالان كلا من اندونيسيا وبورتوركو، امس، وتجوزت قوة كل منهما ست درجات على مقياس ريختر.

وبلغت قوة الزلزال الذي شهدته جزيرة بورتوريكو الأميركية، 6.5 درجات كما اعلن المعهد الجيولوجي الأميركي.

وحدد مركز الزلزال على بعد 13.6 كلم جنوب مدينة بونس الساحلية في جنوب الجزيرة، بعمق 7 كيلومترات، وفق المعهد، الذي خفض درجة الزلزال من 6.6 درجات اعلنها مسبقا. ولا يتوقع ان يسبب الزلزال تسونامي، بحسب مركز الانذار بأمواج تسونامي.

كما ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات شمال غرب اندونيسيا الثلاثاء، وفق المعهد الجيولوجي الأميركي، لكن لم يتسبب بأضرار مهمة او باصدار انذار بوقوع تسونامي، وفق المعلومات الأولية المتوفرة.

ووقع الزلزال بعمق 20 كلم قرب جزيرة سيمولو غرب محافظة آتشيه في جزيرة سومطرة، ولم يصدر المكتب الاندونيسي للأرصاد الجوية والجيولوجيا انذارا بتسونامي بعد الزلزال.

وأصيب سكان سيمولو بالهلع اثر الزلزال، حيث هرعوا من منازلهم، وفق شاهد عيان في المكان.

وروى احمدي احد سكان الجزيرة لوكالة فرانس برس «نحن على الشاطئ لنراقب حركة المياه»، لترقب وقوع موجة تسونامي.

ولم تشر السلطات الى وقوع ضحايا او اضرار مادية هامة في المكان.

وتقع اندونيسيا المؤلفة من 17 الف جزيرة، والمشكلة من تلاقي ثلاث صفائح تكتونية كبرى على خط الزلازل في المحيط الهادئ، الذي يشهد حركة زلزالية قوية.

وفي عام 2018، قتل او فقد اكثر من 4300 شخص بعد زلزال بقوة 7.5 درجات، تبعته تسونامي، في جزيرة سولاوسي في منطقة بالو.

وفي 26 ديسمبر 2004، ضرب زلزال عنيف بقوة 9.1 درجات محافظة اتشيه، اقصى غرب الأرخبيل، مسببا موجة تسونامي ضخمة في المحيط الهندي، ما اسفر عن مقتل 170 الف شخص.

