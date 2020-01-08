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سيدني - الوكالات: وصل دخان الحرائق الضخمة التي تجتاح استراليا الى تشيلي والأرجنتين، بعدما عبر 12 الف كيلومتر فوق المحيط الهادئ، حسبما اعلن جهازا رصد الأحوال الجوية في البلدين الأميركيين الجنوبيين.

وقال باتريسيو اورا المسؤول في معهد رصد الأحوال الجوية في تشيلي، انه في اولى ساعات الصباح «كانت الشمس تميل للون الأحمر بسبب سحابة من الدخان الناجم عن الحرائق» في استراليا. وتم رصد سحابة الدخان على ارتفاع 6 آلاف متر، ومن غير المتوقع ان تتسبب اي ظاهرة طبيعية بانزالها الى سطح الأرض. كما نشر جهاز رصد الأحوال الجوية الأرجنتيني صورا التقطت عبر الأقمار الاصطناعية، تظهر سحابة من الدخان «تنقلها كتل هوائية متجهة من الغرب الى الشرق». وأضاف المرصد على «تويتر» «ما قد يكون تأثير ذلك؟ لا تأثير كبيرا، فقط غروب ولون للشمس اكثر احمرارا».

