عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: اصدر الجيش اللبناني بيانا امس، قال فيه ان هناك حملة من الاشاعات والأخبار الكاذبة الممزوجة بالكراهية، تستهدف المؤسسة العسكرية التي تعمل في اطار من الانضباط والقيم والأخلاقيات، داعيا اللبنانيين الى عدم الانسياق وراء تلك الحملات المغرضة، ومشددا على انه سيتخذ الاجراءات القانونية تجاه من يتطاول على المؤسسة وأفرادها. وذكر الجيش اللبناني: «تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي اخبارا تنسب الى عسكريين تصرفات لا تليق الا بمطلقيها المعروفين بأهدافهم الدنيئة وأخلاقهم السيئة وانعدام الحس الوطني لديهم». وأضاف البيان: «ان قيادة الجيش، اذ تأسف لانحدار المستوى لدى البعض ليصل الى درجة الاسفاف، تدعو اللبنانيين الى عدم الانسياق وراء هؤلاء المغرضين الذين لم يجدوا ما يتناولون به المؤسسة العسكرية الا بث الاشاعات الممزوجة بالكذب والكراهية، ونشر الاتهامات المفبركة والتي لا تُشبه الا مطلقيها، ولا تعبر الا عن قلة اخلاقهم». وشدد الجيش اللبناني على ان ما يتمتع به ضباط وأفراد القوات المسلحة من اخلاق «أقوى بكثير من ان تؤثر فيها فبركات كاذبة تندرج في اطار الحملة على المؤسسة العسكرية التي تقوم بعملها بكل امانة واقتناع، وتضع مصلحة الوطن والمواطن فوق اي اعتبار». يذكر ان الجيش اللبناني حظي باشادات متكررة من جانب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، في ضوء نسق التعامل الذي تنتهجه المؤسسة العسكرية مع المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان منذ 17 اكتوبر الماضي، وعدم اللجوء الى العنف في مواجهة المتظاهرين السلميين، حيث وصف هذا التعامل بـ «الدور المسؤول والأداء المميز». وكان الجيش اللبنانى اعلن اصابة 18 عسكريا من صفوفه، اثناء قيام وحدات الجيش بفرض الأمن واعادة فتح الطرق التى قطعها محتجون فى عدد من المناطق فى اطار التظاهرات والاحتجاجات التى يشهدها لبنان، فى ما تم القاء القبض على 4 اشخاص لاثارتهم الشغب، وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى، فى بيان لها امس، ان عددا من الشبان اقدموا على رشق عناصر دورية من القوات المسلحة بالحجارة والزجاجات الفارغة امام شركة الكهرباء فى منطقة دير عمار (شمالى البلاد) اثناء تنفيذ عملية تأمين المنطقة، الأمر الذى ادى الى اصابة 12 عسكريا بجروح مختلفة وتعرض نوافذ 3 آليات عسكرية للتحطم. وأضاف الجيش اللبنانى ان عسكريا واحدا قد اصيب اثناء اعادة فتح الطريق لتسهيل حركة التنقل فى منطقة البداوى (شمالا) حيث رد المعتصمون برشق عناصر القوة العسكرية القائمة على التنفيذ بالحجارة، الأمر الذى ادى ايضا الى تعرض بعض اجهزة الاتصال العسكرية للتحطم.