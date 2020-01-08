عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: طالب العراق مجلس الأمن الدولي بادانة الضربة الأميركية التي قُتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد العراقي أبو مهدي المهندس فجر الجمعة في بغداد، باعتبارها «اعداما خارج نطاق القانون».

وقال السفير العراقي في الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم في رسالة الى مجلس الأمن أنّ الغارة الأميركية «تشكّل اعتداء على شعب العراق وحكومته، وانتهاكاً صارخاً للشروط التي تحكم وجود القوات الأميركية في العراق، والمنطقة والعالم». وتابع السفير في رسالته أنّ العراق يطلب من المجلس «الاضطلاع بمسؤولياته والحرص على محاسبة من ارتكبوا تلك الانتهاكات التي لا تنتهك حقوق الانسان فحسب بل القانون الدولي، والتي تجعل شريعة الغاب هي السائدة في المجتمع الدولي». ولايطلب السفير العراقي في الرسالة الواقعة في ثلاث صفحات صراحة عقد جلسة لمجلس الأمن لبحث المستجدّات الأخيرة. كما طالب المندوب العراقي بدعوة الجميع الى ضبط النفس وتخفيف حدة التوتر، وعدم جعل العراق ساحة للصراع، وعدم ارتكاب أي فعل يخرق السيادة العراقية. الى ذلك أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، أن بلاده لن تسمح بأن تكون ساحة حرب مشددا على ضرورة احترام السيادة العراقية. وقال الحكيم خلال اتصال هاتفي من نظيره الهولندي ستيف بلوك بحسب بيان للخارجية العراقية، امس «العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب».ودعا وزير الخارجية العراقي الى ضرورة احترام السيادة العراقيّة، وايقاف الانتهاكات.

في غضون ذلك سببت الولايات المتحدة في رسالة نقلت خطأ الى العراقيين بشأن الاستعداد للانسحاب من العراق حالة ارباك تضاف الى التوتر السائد منذ اغتيال سليماني. وتعلن رسالة كتبت باسم الجنرال وليام اتش سيلي قائد القوات الأميركية في العراق للمسؤولين العراقيين بأن واشنطن تقوم بعملية «اعادة تموضع» لقواتها في البلاد بهدف «الانسحاب من العراق بصورة آمنة وفعّالة». ويقول سيلي في الرسالة «نحترم قراركم السيادي الذي يأمر برحيلنا» في اشارة الى الدعوة التي وجهها البرلمان العراقي في تصويت الأحد الى الحكومة لطرد القوات الأجنبية من العراق بعد اغتيال سليماني. ويضيف أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق سيقوم بعملية «اعادة تموضع لقواته» موضحا أنه «للقيام بهذه المهمة ينبغي أن تتخذ قوات التحالف بعض الاجراءات للتأكد من أن حركة الخروج من العراق تجري بشكل آمن وفعال». ويتابع أن مروحيات ستحلق فوق وحول المنطقة الخضراء في بغداد حيث تقع السفارة الأميركية في اطار هذه الاستعدادات. وصرح رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارك ميلي «كان خطأ، حدث عن غير قصد، مسودة رسالة غير موقعة لأننا نحرك قواتنا في المكان».من جهته، صرح وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر أن الولايات المتحدة تقوم بعملية «اعادة تموضع» في العراق ولكنها لاتنسحب من هذا البلد. وأضاف «لم يتخذ أي قرار بمغادرة العراق. نقطة على السطر».وتابع أنّ «الرسالة لا تتوافق مع موقفنا الحالي».

من جهتها أفادت صحيفة «واشنطن بوست» أن مسؤولين كبارا بالادارة الأميركية شرعوا في اعداد صيغة أولية للعقوبات على بغداد ردا على مطالبتها بخروج القوات الأميركية ونقلت الصحيفة عن هؤلاء المسؤولين -الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم- أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد بشأن فرض العقوبات. وذكر أحد المسؤولين أنه وفـقا للخطة المرسومة ستكون هناك فترة انتظار قصيرة قبل اتخاذ قرار فرض العقوبات الى حين معرفة ما سيقرره المسؤولون العراقيون بشأن القوات الأميركية المتمركزة في بلادهم. ولم ينتظر شركاء واشنطن في التحالف مزيدا من الوقت فقد قررت ألمانيا سحب جزء من جنودها المنتشرين في العراق في حين تضع بريطانيا بدورها خططا طارئة لاجلاء قواتها من هناك. ووجهت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل أمس رسالة الى البرلمان أبلغته فيها عزمها نقل 30 جنديا من مجموع 120 جنديا ألمانيا متمركزين في العراق ويقومون أساسا بتدريب قوات الأمن العراقية الى الأردن والكويت لأسباب أمنية. من جهتها، قالت مصادر اعلامية بريطانية ان لندن تكثف خطط الطوارئ لاجلاء جنودها ومواطنيها من العراق، في حال وقوع ضربات انتقامية من ايران، ردا على قتل سليماني.

