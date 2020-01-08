عربيات ودوليات

طهران – واشنطن – الوكالات: كشف وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، امس ان أميركا طلبت منّا أن نحمل رسالة لايران لخفض التصعيد واضاف ان «الولايات المتحدة تريد تهدئة التوتر في المنطقة» بعد أيام من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني وقادة آخرين في غارة أميركية على مطار بغداد الدولي.

وقدم بن علوي خلال مشاركته في منتدى طهران للحوار الاقليمي بوزارة الخارجية الايرانية التعازي الى نظيره الايراني محمد جواد ظريف، مشيرا الى أن «هناك اتصالات مستمرة أجراها الأميركيون معنا باستمرار بهدف تخفيف التوترات، وسنعمل جميعا معا لمساعدة المنطقة على تحقيق استقرار حقيقي». وذلك حسب ما اوردت وكالة «مهر» الايرانية.

وتربط عمان علاقات ودية مع كل من الولايات المتحدة وايران، وسبق أن توسطت بين البلدين اللذين قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد الثورة الاسلامية الايرانية في 1979.

على صعيد متصل قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان أنه بحث تطورات المنطقة خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في واشنطن. وأضاف الأمير في تغريدات له عبر تويتر، أنه جرى خلال اللقاء استعراض ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الاقليمي والدولي.

بدوره رحب بومبيو بزيارة الأمير خالد بن سلمان، مشدداً على أهمية العلاقة بين البلدين لمواجهة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة. وقال في تغريدة له على حسابه في «تويتر» بعد استقباله الأمير خالد بن سلمان: «ترحب وزارة الخارجية الأميركية بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان». وتابع «لا تزال العلاقات السعودية - الأميركية مهمة جداً من أجل مواجهة سلوك النظام الايراني المزعزع للاستقرار وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط».

يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كان قد أصدر توجيهات لنائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان للقيام بزيارة رسمية الى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأشارت المصادر حينها الى أن الأمير خالد بن سلمان سيلتقي في الولايات المتحدة كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع في اطار سعي المملكة الى بذل كل الجهود الرامية الى التهدئة وضبط النفس، ودرء كل ما يؤدي الى تصاعد الأوضاع، وبما يكفل تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد وزير الخارجية الاميركي على ان بلاده «لا تسعى الى حرب مع ايران» وانها ملتزمة بوقف التصعيد في المنطقة. وقالت الخارجية الاميركية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء بومبيو مع نائب وزير الدفاع السعودي في العاصمة واشنطن. واضافت ان بومبيو والأمير خالد بن سلمان بحثا قرار الرئيس ترامب الاخير باتخاذ اجراء دفاعي حاسم لحماية الافراد الاميركيين في الخارج. وكانت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» اعلنت الجمعة الماضي أن الجيش الأميركي نفذ عملا دفاعيا حاسما قتل خلاله قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبومهدي المهندس. كما نقل التلفزيون الايراني عن المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي توعده بـ«الانتقام» لسليماني.

