عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لشبكة «CNN» الاميركية أن أيام الولايات المتحدة في الشرق الأوسط «أصبحت معدودة» مضيفًا أن ذلك لا يعود الى اجراءات ستتخذ ضد القوات الأميركية في المنطقة لكن «لأنهم غير مرحب بهم». ووصف وزير الخارجية الايراني، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه «لا يحترم القانون الدولي» و«على استعداد لارتكاب جرائم حرب»، واستطرد ظريف، أن ترامب والولايات المتحدة يعتقدان أن «المعدات العسكرية الجميلة» هي التي تحكم العالم، لكنه تابع «المعدات العسكرية الجميلة لا تحكم العالم، فالناس يحكمون العالم»، مضيفًا «سكان هذه المنطقة يريدون خروج الولايات المتحدة».

الى ذلك رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن سليماني كان يجب أن يستهدف قبل 15 عاماً. وأضاف في مقابلة اذاعية مع شبكة محلية (EIB Network) امس أن سليماني هو القائد العسكري الفعلي في ايران،وهو ارهابي مسؤول عن قتل الآلاف. كما كرر ترامب تهديده بضرب ايران ضربة قاسية اذا ما استهدفت المصالح الأميركية في المنطقة، قائلاً «أي رد فعل ايراني سيواجه بقوة أميركية ساحقة».بدوره أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن «الولايات المتحدة سترد هذه المرة على صناع القرار في ايران، المسؤولين الذين يتخذون القرارات بشن تلك التهديدات».

وفي المقابل رد الرئيس الايراني حسن روحاني على تصريحات نظيره الاميركي وكتب على «تويتر» مخاطبا اياه «لا تهدد ابدا الامة الايرانية».واضاف روحاني «من يشيرون الى العدد 52 عليهم ان يتذكروا ايضا العدد 290»، في اشارة الى طائرة الايرباص التابعة للخطوط الجوية الايرانية والتي اسقطتها بارجة اميركية فوق الخليج في يوليو 1988 ما اسفر عن مقتل ركابها الـ290.

على صعيد اخر نفى مجلس الأمن القومي الايراني، امس أن يكون أمينه العام علي شمخاني، أجرى حديثا صحافيا، قال فيه ان «ايران لديها 13 سيناريو للرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني». وكانت مجلة «حرم» الايرانية نقلت عن شمخاني قوله ان «لدى ايران 13 سيناريو للرد على اغتيال سليماني أقلها سيكون كابوسا تاريخيا لأميركا». وأكد شمخاني حسب المجلة أن «انتقام طهران لمقتل سليماني لن يكون عبر توجيه ضربة واحدة محددة». وأضاف وفق المجلة عينها «اننا نرصد كل القواعد الأميركية في المنطقة وكل التحركات فيها، ونعلم أنها على أهبة الاستعداد»، وتابع أن «الأميركيين يدركون أننا قادرون على استهداف بوارجهم في المنطقة عبر صواريخنا متوسطة وبعيدة المدى».

