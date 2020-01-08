عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: أصدرت الولايات المتحدة، امس تحذيرا الى السفن في الممرات المائية في الشرق الأوسط من احتمال فعل ايراني ضد المصالح البحرية الأميركية ردا على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني قاسم سليماني.

من جهة ثانية طلبت وزارة الأمن الداخلي الأميركي صباح امس من الشركات والمؤسسات الأميركية الجهوزية، تحسبا لهجوم سيبراني ايراني. وقال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ان وزيري الدفاع مارك اسبر والخارجية مايك بومبيو ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي ومديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل سيقدمون احاطة لأعضاء المجلس اليوم بشأن آخر التطورات في ملف ايران. كما ذكرت وسائل اعلام أميركية أن السفارة الاميركية في الرياض أصدرت تنبيهًا أمنيًا حذرت فيه من «خطر متزايد لامكانية وقوع هجمات بصواريخ وطائرات من دون طيار». وأوضحت السفارة أن السعودية لديها نظام صافرات الانذار من الدفاع المدني، كما أشارت الى أنه قد لا يكون هناك تحذير مسبق من هجوم صاروخي أو طائرة من دون طيار.

الى ذلك قال وزير الخارجية البريطاني ان «مبعث قلقنا هو أنه لو اندلعت حرب فستكون مدمرة للغاية، نحتاج لايجاد مسار دبلوماسي بخصوص ايران». وقال راب «ما نتطلع له هو نزع فتيل التوترات مع ايران وعدم خسارة المكاسب صعبة المنال التي حققناها في مواجهة داعش فيما يتعلق بالعراق». وفي باريس طالب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الاثنين طهران بالعدول عن الرد على مقتل سليماني وقال لودريان في تصريح لمحطة «بي اف ام» التلفزيونية الفرنسية « من الضروري أن تعدل ايران عن الرد والتصعيد» مؤكدا أنه «لا تزال هناك مساحة للدبلوماسية». وقال لودريان انه تبيّن «في كل المحادثات التي أجريتها أن أحدا لا يريد الحرب».

