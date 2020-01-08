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كرمان (ايران)- الوكالات: قتل 50 شخصاً على الأقل امس خلال مراسم تشييع الجنرال قاسم سليماني في كرمان في جنوب شرق ايران، حيث تجمعت حشود غفيرة تدعو الى «الانتقام». وقال رئيس الجهاز الوطني الايراني للطوارئ بير حسين كوليوند للتلفزيون الرسمي «للأسف... قُتل 50 من مواطنينا حتى الآن» خلال مشاركتهم في موكب التشييع. وأضاف أن 190 شخصاً أصيبوا بجروح. وقالت وكالة أنباء الطلبة الايرانية شبه الرسمية ان دفن قاسم سليماني الذي قُتل يوم الجمعة في ضربة أميركية بطائرة مسيرة تأجل بسبب حادث التدافع واحتشد المشيعون في وسط كرمان، مسقط رأس سليماني كما حدث الاحد والاثنين في طهران ومدن أخرى. وقال قائد الحرس الثوري الايراني حسين سلامي مخاطباً الحشد في كرمان «لقد بدأ طرد الولايات المتحدة من المنطقة... ارادتنا حازمة نقول أيضاً لأعدائنا اننا سننتقم، واذا ضربوا (مجدداً) سوف ندمر مكاناً محبباً لقلوبهم». وتابع «هم يعرفون عن أي أمكنة أتحدث». وأكد قائد الحرس الثوري الذي وقف أمام نعشي سليماني وذراعه اليمنى العميد حسين بورجعفري من ساحة أزادي في كرمان انه «أخطر اليوم بالنسبة للعدو». وفي خطوة رمزية لتزامنها مع مراسم دفن سليماني، اعتمد مجلس الشورى لايراني امس بشكل طارئ قانوناً يعتبر جميع القوات الأميركية، بما في ذلك وزارة الدفاع، «ارهابية». وكان البرلمان الايراني أقر مؤخراً قانوناً يعتبر «ارهابية» القوات الأميركية المنتشرة في القرن الافريقي الى آسيا الوسطى مروراً بالشرق الأوسط. لكن النص الجديد أدرج وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» وجميع القوات الأميركية والمسؤولين عن اغتيال سليماني، وكل كيان معنوي أو فرد مرتبط باغتيال سليماني في اطار هذا التصنيف.