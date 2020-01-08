الاخيرة

تعتبر رسوم العوائد الجمركية على البضائع الداخلة للبلاد أحد مصادر الدخل للدول التي تعتمد على التجارة والنقل وبيع السلع في اقتصادها، كما أنها علامة ومؤشر على قوة اعتماد الدولة على مصدر دخل وحيد «مثل النفط في حالتنا» من عدمها.

ويعتبر التلاعب في العوائد الجمركية أحد أهم بعض الجرائم في دول العالم، خصوصاً وأنها تعني حرمان البلاد من موارد ضخمة يستغلها بعض التجار والمهربين والسماسرة، حيث يقومون بتفويت دخل كبير كان من الممكن أن يدخل في ميزانية الدولة.

ويمكن للكويت، التي تعاني بشدة في سبيل تقليل اعتمادها على العوائد النفطية في ميزانيتها أن تسعى لزيادة عوائدها الجمركية فضلاً عن زيادة عوائدها من مجالات أخرى، ولعل الوصفة السرية لزيادة هذه العوائد هو تشديد الرقابة على المتهربين من الرسوم الجمركية والمتلاعبين بها، وتسريع الإجراءات وجعلها أكثر سهولة للمستورد والمُصدّر على حد سواء.

ويمكن لنا القول وبدون أدنى شك أو مواربة بأن هناك الكثير من عمليات التلاعب الجمركي التي تحصل في الكويت وتفوت عليها زيادة دخلها الجمركي والذي وصل العام الماضي إلى 367 مليون دينار كويتي، ويشهد على هذه العمليات قضايا الإدانة المتواصلة بحق بعض «السماسرة» والمهربين والمتواطئين معهم. ولعل حادثة اكتشاف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قيام بعض الشركات التي تقوم بتوريد المواد الغذائية في الجمعيات التعاونية بتزوير شهادات البيان الجمركي الخاصة بها يفتح الباب للتحقيق في عمليات تلاعب أكبر تضرب البلاد وتهددها وتخل باقتصادها الوطني.

وليست هذه عملية التلاعب الوحيدة، إذ إن التلاعب الكبير يجري في قيام بعض الشركات المستوردة بتزوير فواتير بضائعها المستوردة، وذلك في سبيل تخفيض قيمة الضريبة التي تقوم بدفعها للدولة بالتعاون مع المصانع في الدول المصدّرة، وهو ما يعد جريمة مالية كبرى تُعاقب عليها دول العالم التي تراقب اقتصادها وتسعى لتحسينه وتطويره، وتقوم باصطياد هذه الشركات عبر ربط سعر المنتج بسعر الفاتورة الموجودة عند الاستيراد.

ولا نريد إغراق معاشر القراء في التفاصيل الفنية الدقيقة، لكننا نقول بأن على الدولة إذا أرادت فعلاً أن تقوم بتقليل اعتمادها على النفط كمصدر دخل رئيس، فإن من باب أولى أن تقوم بتشديد رقابتها على «التسربات المالية» التي تحدث لديها، بدلاً من أن تمد يدها إلى جيب المواطن عبر التلويح برفع الدعم عن السلع تارة، أو التنازل عن العلاج الصحي والتعليم المجاني تارة أخرى!

