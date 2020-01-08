loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الكائنات الفضائية تعيش بيننا على الأرض


أكدت عالمة الفضاء البريطانية هيليت شارمان، ان «المخلوقات الفضائية موجودة وهي حية بيننا على سطح كوكب الأرض».
وقالت أول بريطانية تذهب في رحلة إلى الفضاء: «الكائنات الفضائية موجودة وتحيا في مكان ما في هذا الكون. هناك أشكال مختلفة تماما من الحياة بين مليارات النجوم»، وفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وتابعت «على الرغم من أن أجسام الكائنات الفضائية لا تتكون من النيتروجين والكربون كأجسام البشر، إلا أنها قد تكون موجودة على سطح الأرض الآن لكننا لا نستطيع رؤيتها».
وأضافت «لدينا في الفضاء كل ما نحتاج إليه لنبقى على قيد الحياة كدرجة الحرارة المناسبة، والطعام والشراب، والأمان. البشر هم الأهم».
يذكر أن هيليت شارمان، تم وضعها ضمن قائمة فرسان السنة الجديدة لعام 2018، وحصلت على وسام القديسين مايكل وجورج تقديرا لجهودها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة