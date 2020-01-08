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سماعات لقياس ضغط الدم


يغفل عدد كبير من الناس قياس ضغط الدم في جسمهم، على الرغم من أن هذه العملية أساسية لصحة الانسان وإهمالها قد يودي بحياته، او يعرضه لخطر الإصابة بسكتة دماغية.
ووفق ما ذكر موقع «سي نت»، فان احدى الشركات تستعد، في وقت لاحق من هذا العام، لطرح سماعات للأذن متخصصة في قياس ضغط الدم.
وأوضح المصدر أن «فالنسيل» هي شركة للتكنولوجيا الصحية تقوم بتصنيع العديد من الأجهزة الخاصة بقياس بعض المؤشرات في جسم الانسان.
وقامت «فالنسيل» بتصنيع سماعة صغيرة وبسيطة، مهمتها الوحيدة قياس ضغط الدم، حيث تقول الشركة إن الاذن هي افضل منطقة لقياس ضغط الدم، مقارنة بالاصبع أو الرسغ.


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