أول النهار

ترأس راعي الكنيسة الأرثوذكسية القبطية المصرية بالكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي مساء اول من امس الاثنين، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية مارمرقس للأقباط الأرثوذكس بالكويت، مثنيا على العلاقات الكويتية المصرية وعلى رعاية الكويت للجالية المصرية، واصفا سمو الامير بحكيم العرب والزهرة التي فاح عطرها العالم كله مجددا تهنئته لسموه بتسميته قائدا للعمل الانساني.

وتوجه الانبا بيشوي بالشكر الجزيل لسموه على تهنئة اقباط مصر والجالية المصرية بالكويت والكنيسة بعيد الميلاد المجيد، معربا عن شكره الجزيل لسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد لتهنئتهم بالعيد، كما وتقدم

بالتهنئة للحكومة الجديدة وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على الثقة الاميرية املا لهم التوفيق في مهماهم، كما توجه بالشكر العميق لوزارة الداخلية وعناصرها على ما وصفه بتعبهم اليومي لحماية الكنيسة وتنظيم سير وقدوم المهنئين بالعيد.

ووجه راعي الكنيسة الأرثوذكسية القبطية المصرية بالكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه الدائم على تهنئة الأقباط فى الخارج بمناسبة الأعياد الدينية، ومشاركة أقباط الداخل فرحة تلك الاحتفالات، ليزيد بهجة أعيادهم بهجة بحضوره المشرف، مضيفا قائلا: «نعتز ونفخر بحجم الانجازات العملاقة التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، الذي يعد بحق عاشقا لمصر وترابها»، مشددا في الوقت نفسه على أن الرئيس السيسي يعد فخرا لمصر، مؤكدا تأييد الكنيسة ودعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي ومسيرة التنمية الشاملة التي يقودها لرفعة الوطن. وتحدث الانبا بيجول عن المحبة والاخاء الذي دعا اليه السيد المسيح مؤكدا ان المحبة هي اساس الانسانية. من جانبها، نقلت نائب سفير مصر لدى الكويت نادين مراد في كلمة ألقتها خلال الاحتفال، نيابة عن السفير طارق القوني رسالة التهنئة التى وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أبناء مصر من الأقباط فى الخارج، والتى كان نصها، : «الاخوة والاخوات أقباط مصر بالخارج بكل سعادة وسرور، أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأرق الأماني، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وأغتنم هذه المناسبة الطيبة، كي أعرب عن خالص تمنياتي لكم بعيد سعيد، وعام مليء بالتوفيق والنجاح، ولمصرنا الغالية بدوام الرفاهية والازدهار. وأشارت أن اللقاء بهذه المناسبة العظيمة يتجدد كل عام؛ حيث يستلهم الجميع منه جوهر التعاليم التي نادي بها السيد المسيح عليه السلام، والتي تدعو الى اعلاء قيم التسامح والعطاء ونشر الخير والمحبة بين الناس.

وقالت نائب السفر : «ونحن نتحدث عن قيم التسامح، لا يمكننا أن نغفل الاشارة الي ما تجسده الكويت الشقيقة من نموذج فريد للتعايش والحريات الدينية، ولذا لم يكن غريبا أن تحتضن الكويت أول كنيسة قبطية خارج مصر عام 1961، كما كان تقديرا مستحقا من العالم أن يلقب حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمــد الجابر الصباح حفظه الله، بلقب قائد العمل الإنساني». حضر القداس نائب سفير مصر لدى الكويت المستشارة نادين مراد، ورئيس البعثة القنصلية السفير هشام عسران، وجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية من قناصل، ورؤساء مكاتب، وقيادات الكنيسة المصرية فى الكويت، بالإضافة الى عدد كبير من رموز وأبناء الجالية المصرية في الكويت من المسلمين والمسيحيين، فضلا عن عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات الكويتية.

تجدر الإشارة الى أن الكنيسة الأرثوذكسية القبطية المصرية بالكويت، قد استقبلت الضيوف والمهنئين بعيد الميلاد المجيد وعلى رأسهم وزير الديوان الاميري الشيخ علي الجراح واعضاء السلك الدبلوماسي، صباح امس خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الواحدة ؛ وذلك بمقرها بمحافظة حولي.

