محلية

واصل الكويت سيطرته على الألقاب محلياً وتوج بلقب كأس ولي العهد بتغلبه على العربي 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0 في اللقاء النهائي الذي جمعهما مساء أمس على ستاد جابر الدولي برعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

وتألق حارس الأبيض حميد القلاف بتصديه لثلاث ركلات من ماريون سيلفا وبندر السلامة وعبدالله الشمالي، فيما تصدى حارس العربي سليمان عبدالغفور لركلتي يوسف ناصر وعبدول سيسوكو. وسجل للكويت فيصل زايد والعراقي أمجد عطوان وفهد الهاجري، فيما سجل للعربي الإسباني تشافي توريس وبدر طارق.

ورفع الأبيض رصيده من الألقاب إلى 8 بفارق لقب واحد عن القادسية صاحب الرقم القياسي، ومتجاوزاً العربي الذي ظل على ألقابه السبعة، علماً بأن السالمية توج باللقب مرتين وكاظمة مرة واحدة. كما واصل الكويت تفوقه على العربي بفوزه للمرة الثالثة في النهائي الرابع الذي يجمعهما على مستوى المسابقة، محرزاً لقبه الثالث في النسخ الأربعة الأخيرة، مع العلم بأنه ظل طرفاً ثابتاً في النهائي للمرة السادسة على التوالي.

وكعادته في المباريات الأخيرة بدأ البوسني داركو نيستروفيتش مدرب العربي المباراة بـ 3 مدافعين أمام الحارس سليمان عبدالغفور بالدفع بالسوري أحمد الصالح والإسباني تشافي توريس وأحمد إبراهيم مع الظهيرين محمد فريح في اليمين ومحمد صفر في اليسار، وعبدالله الشمالي والبرازيلي ماريون سيلفا في الوسط، مع ثلاثي المقدمة مشاري الكندري والليبي السنوسي الهادي وفيصل عجب.

في المقابل، بدأ مدرب الكويت وليد نصار اللقاء بحميد القلاف في حراسة المرمى، ومشاري غنام وفهد حمود وحسين حاكم وفهد الهاجري في الدفاع، والفرنسي عبدول سيسوكو وعبدالله البريكي وفهد العنزي والبرازيلي بيسمارك في الوسط، وفيصل زايد ويعقوب الطراروة في الهجوم. وجاء الشوط الأول باهتاً خالياً من الإثارة، وكثرت فيه الأخطاء والتمريرات المقطوعة، فالكويت كان الطرف الأفضل والأكثر سيطرة على الكرة من خلال الاعتماد على انطلاقات فهد الهاجري وفهد العنزي في الجهة اليمنى لكنهما عجزا عن أرسال العرضيات الخطيرة على مرمى عبدالغفور. في المقابل، بالغ العربي في التكتل الدفاعي وفشل لاعبوه في تهديد مرمى القلاف الذي لم يظهر كثيراً في هذا الشوط. وسدد فيصل زايد في الدقيقة الثالثة كرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها عبدالغفور بسهولة، بينما جاءت أخطر الفرص من تسديدة للوافد الجديد بيسمارك ارتطمت بالقائم وأكملت طريقها خارج المرمى في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتحسن الأداء قليلاً في الشوط الثاني الذي شهد مشاركة الوافدين الجديدين للكويت العراقيين أمجد عطوان وعلاء عباس بدلاً من البريكي والطراروة، فيما دفع مدرب العربي بالعاجي سيدريك هنري والشاب بندر السلامة.

وتألق سليمان عبدالغفور بالتصدي لرأسية فهد الهاجري (58) وتسديدة فهد العنزي (65)، وجاءت أخطر الفرص لصالح العربي من هجمة مرتدة انطلق بها السنوسي ومرر إلى صفر الذي أعادها للسنوسي المواجه للمرمى فسدد الأخير في جسم الحارس القلاف (83)، وحاول الفريقان الوصول للمرمى لكن الشوط الثاني انتهى بالتعادل لتتمدد المباراة إلى الأشواط الإضافية التي لم تشهد أي جديد فذهبت إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأبيض. أدار المباراة الحكم السويسري ساندرو شير وعاونه علي كرم وحمود السهلي، وأنذر الحكم فهد الهاجري وفهد العنزي ومشاري الغنام من الكويت وتشافي توريس من العربي.

وكان النصر ظفر بالمركز الثالث بتغلبه على خيطان 3-2 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد محمد الحمد. سجل للنصر البرازيلي أندرسون (3 و21) وعبدالعزيز المشعان (84)، وسجل لخيطان البرازيلي أوتافيو (59) والغاني بواكيه (90+2).

