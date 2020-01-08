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يغادر اليوم الى قطر العداؤون في فئة الناشئين راكان الصباح واحمد عبدالناصر المانع ومحمد الشعبان للمشاركة بماراثون أوريدو الدوحة 2020 الذي يقام بعد غد الجمعة.

وترعى القطرية للطباعة العدائين الثلاثة في مشاركتهم خلال الماراثون فيما يشرف على تدريبهم المدربان محمد الضامن ويوسف الكندري.

وتقدم العداؤون راكان الصباح واحمد المانع ومحمد الشعبان بخالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس ادارة القطرية للطباعة الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل ثاني لدعمه ورعايته كما اعربوا عن امتنانهم للمدير العام والمستشار خالد سعود الشمري لجهوده في الرعاية. ويشهد الماراثون عددا من المنافسات لمختلف الفئات العمرية والقدرات الفردية، بدءاً من سباق 1 كلم للأطفال ومروراً بسباق 10 كلم للمتسابقين الهواة، وصولاً إلى الماراثون الكامل للمحترفين، وحرصت اللجنة المنظمة لماراثون الدوحة على ان يكون مسار السباق متميزا بأجوائه الرائعة ومناظره الخلابة، ما يجعل من تجربة المشاركين والمشجعين أمراً رائعاً.

