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اعتمدت اللجنة الاولمبية اول من امس مدونة لائحة الاخلاقيات الخاصة باللجنة للرياضيين والتي تأتي تنفيذا لطلب اللجنة الاولمبية الدولية.

وقال امين سر اللجنة حسين المسلم في تصريح للصحافيين عقب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ان اللجنة وافقت ايضا على اجراء بعض التعديلات على النظام الاساسي.

واضاف ان اهم تلك التعديلات تغيير طريقة انتخاب لجنة الرياضيين التابعة للجنة بحيث يكون التصويت من قبل اللاعبين الممارسين للعبة حاليا والذي يأتي ايضا تنفيذا لطلب اللجنة الاولمبية الدولية لايصال صوت الرياضيين.

واوضح ان الاجتماع اعتمد ايضا البيانات المالية المنتهية المقدمة من المكتب التدقيق للاعوام 2016 و2017 و2019 وهي السنوات المالية التي سبقت استلام مجلس الادارة الحالي عمله باللجنة «وذلك بسبب تعذر اعتمادها من قبل الجمعيات العمومية السابقة».ودعا المسلم الهيئة العامة للرياضة لسرعة تفعيل عمل اللجنة الوطنية الكويتية لمكافحة المنشطات التي تمثل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) لاسيما ان قانونها أقر في 2017.وحضر الاجتماع الذي ترأسه الشيخ فهد ناصر الصباح رئيس اللجنة الأولمبية ممثلون عن الاتحادات الرياضية والأندية المتخصصة باعتبارهم أعضاء الجمعية العمومية للجنة.

