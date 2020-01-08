الأولى

طالب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بشطب الاساءات الصادرة من النائب شعيب المويزري تجاه الأسرة الحاكمة في جلسات سابقة، والتي كررها 36 مرة بصورة مباشرة وغير مباشرة، معتبراً ان ما صدر من النائب يمثل مساسا واساءة بالغة للأسرة.

وأكد الخالد خلال كلمة له في بداية جلسة مجلس الأمة امس احترامه للدستور وحق النائب في ابداء افكاره وآرائه، مشدداً على ان الاساءة محلها الشطب، ولافتا إلى ان الاسرة الحاكمة من رحم الشعب والى ان العقد بينهما لخدمته وعلاقتهما مستمرة إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها.

وقال ان الدستور اعطى النواب الحق في محاسبة رئيس الوزراء لكن كل رجال ونساء الاسرة الحاكمة اكثر من 300 الف جرى المساس بهم. وزاد: نحن مواطنون والقانون ينطبق على الجميع وصاحب السمو اكد انه لن يفلت احد من العقاب مهما كانت مكانته أو منصبه متى ما ثبتت التهمة عليه. وكان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أعلن ان المجلس سيتطرق في جلسته الخاصة غداً الخميس إلى شرح تفاصيل اتفاقية المنطقة المقسومة من دون التصويت عليها. واوضح ان التصويت على الاتفاقية سيكون بعد مناقشتها من قبل لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية والتصويت عليها ثم رفع تقريربشأنها إلى المجلس ليصوت عليها. بدوره قال وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر في مداخلة له ان الحكومة ترحب بعرض هذا الموضوع على المجلس لايضاح جميع التفاصيل والحيثيات المتعلقة بالاتفاقية للنواب وللشعب. وأضاف ان الحكومة ستعرض تفاصيل الاتفاقية لتبيان هذا الانجاز التاريخي معربا عن الشكر والتقدير لرئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب د. عبدالكريم الكندري لاشادته بهذا الانجاز واقتراحه عرض الموضوع على المجلس. من جانب آخر وافق المجلس على طلب الحكومة تخصيص ساعتين شهريا من احدى جلسات مجلس الامة لمناقشة برنامج عمل الحكومة والاشغال واصلاح الطرق والرعاية السكنية والرعاية الصحية والتعليم. ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب رياض العدساني الذي هدد وزير الداخلية بالاستجواب مؤكدا ان الكويت ليست بوليسية عبر محاسبة افراد من المباحث تسببوا في تحرير تقرير تحريات وصفه بالمزور والملفق ضده حول احدى القضايا المرفوعة عليه من نائب سابق. واكد وزير الداخلية انس الصالح ان ذلك التقرير محل نظر لجنة محايدة وعليه ستتم محاسبة كل المقصرين والمسؤولين عن أي خطأ. من جانبها، قالت النائب صفاء الهاشم ان المجلس على استعداد لمنح رئيس الحكومة فرصة طوال مدة المجلس لا ستة أشهر فقط من اجل ان يعمل على معالجة خلل النظام الاداري بالدولة، وخاطبت رئيس الحكومة قائلة: انا أتحدث اليك بكل الولاء للأسرة الحاكمة ولا اشك في صدقك واخلاصك، معربة عن سعادتها لكون سمو الشيخ صباح الخالد رئيسا للحكومة لانه يفهم ما يطرح من النواب وكلماته واضحة وموجزة وفي الموقع الصحيح. وزادت: انا مرتاحة من قول سمو الامير فيك ثوبك نظيف وتستحق ان تمنح فرصة للعمل وقد اخترت وزراء لا شك فيهم، ونحن نطالب بحماية الكاشفين والمبلغين عن الفساد من مطاردة المشبوهين. هذا وقد أجل مجلس الامة مناقشة استجواب وزيرة الشؤون غدير اسيري إلى جلسة 21 من الشهر الحالي، بناء على طلب الوزيرة، في وقت اكد فيه عدد من النواب ضرورة التكاتف والتعاضد والوقوف خلف القيادة السياسية في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.