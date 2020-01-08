الأولى

كشفت مصادر حكومية لـ النهار ان الكويت نجحت خلال الفترة الماضية في رفع المخزون الاستراتيجي للدولة الى 10 اشهر كاملة بدلاً من 6 اشهر، موضحة ان الحكومة وبالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة قامت بمسح شامل للأسواق خلال الفترة الماضية. (طالع ص 09)

ولفتت الى ان نتائج المسح اظهرت ان وضع المخزون الاستراتيجي للسلع الضرورية آمن ومستقر، نافية ان يكون رفع المخزون رد فعل للتوترات السياسية والأمنية التي حدثت أخيراً وانما يأتي في ظل اجراءات احترازية تقوم بها الحكومة منذ تداعيات ازمة مضيق هرمز التي حدثت في السنوات القليلة الماضية.

وأوضحت ان الحكومة قامت بتوسيع عمليات الاستيراد الخاصة بالسلع الاستراتيجية والتي تندرج في اطار المخزون الاستراتيجي للسلع الضرورية دعماً لمخزوناتها العامة وتحسباً ضد اي طوارئ او مستجدات في المنطقة.

وأفادت بان الكويت وخلال العام الماضي فتحت اسواقاً جديدة امام مؤسساتها بغرض دعم قدراتها في تجاوز اي ازمات سواءً كانت تجارية او سياسية او امنية، خاصة وأن الحروب والأزمات في العالم لم تعد عسكرية بل تجارية ومالية، موضحة ان خير دليل على ذلك الأزمة التجارية التي حدثت بين الولايات المتحدة والصين والتي اثرت تداعياتها على بقية دول العالم ولفتت انه بالتوازي مع استقرار حجم المخزون الغذائي، فان الحكومة تعمل على استقرار اسعار السلع حتى لا يشعر المستهلكون من المواطنين والمقيمين بوجود اي ازمات ناتجة عن تراجع المخزون. وأوضحت المصادر ان الكويت رفعت من مستوى مخزونها من البنزين والغاز الطبيعي وبعض المنتجات البترولية الأخرى الرئيسة وذلك لمواجهة اي طوارئ قد تشهدها السوق النفطية مستقبلاً على خلفية استمرار التوترات السياسية والأمنية، كما وضعت خططاً بديلة في حال توقف تصدير النفط بالطرق المعتادة.