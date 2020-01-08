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عواصم – الوكالات: حذّر العراق من انه لن يسمح بتحول اراضيه الى ساحة حرب، مطالبا مجلس الامن الدولي بـ «محاسبة» واشنطن على قيامها بشن غارة قتلت خلالها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد العراقي أبو مهدي المهندس فجر الجمعة. وبينما بدأت بعض الدول المشاركة في التحالف الدولي استعداداتها لمغادرة العراق فقد كشف وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي من طهران أن الادارة الاميركية حملته رسالة لتهدئة التوتر في حين اكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو لنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ان واشنطن لا تسعى الى الحرب مع ايران....(طالع ص 18).

وأكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، أن بلاده لن تسمح بأن تكون ساحة حرب وقال خلال اتصال هاتفي من نظيره الهولندي ستيف بلوك بحسب بيان للخارجية العراقية امس ان «العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب». وشدد وزير الخارجية العراقي على ضرورة احترام السيادة العراقيّة، وإيقاف الانتهاكات. وطالب العراق مجلس الأمن الدولي بإدانة الضربة الأميركية فيها باعتبارها «إعداما خارج نطاق القانون» لكن بغداد لم تطلب رسميا عقد جلسة للمجلس. وقال السفير العراقي في الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم في رسالة إلى مجلس الأمن انّ الغارة الأميركية «تشكّل اعتداء على شعب العراق وحكومته» وتابع أنّ العراق يطلب من المجلس «الاضطلاع بمسؤولياته والحرص على محاسبة من ارتكبوا تلك الانتهاكات التي والتي تجعل شريعة الغاب هي السائدة في المجتمع الدولي». على صعيد متصل سببت الولايات المتحدة في رسالة نقلت خطأ إلى العراقيين بشأن الاستعداد للانسحاب من العراق حالة إرباك تضاف إلى التوتر السائد منذ اغتيال سليماني. وتعلن رسالة كتبت باسم الجنرال وليام اتش سيلي قائد القوات الأميركية في العراق للمسؤولين العراقيين بأن واشنطن تقوم بعملية «إعادة تموضع» لقواتها في البلاد بهدف «الانسحاب من العراق بصورة آمنة وفعّالة». غير ان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر اكد أن الولايات المتحدة تقوم بعملية «إعادة تموضع» في العراق و«لا تنسحب» من هذا البلد وأضاف «لم يُتخذ أي قرار بمغادرة العراق. نقطة على السطر». وتابع أنّ «الرسالة لا تتوافق مع موقفنا الحالي». وشرع شركاء واشنطن في التحالف في إعداد خطط الرحيل فقد قررت ألمانيا سحب جزء من جنودها المنتشرين في العراق في حين وضعت بريطانيا بدورها خططا طارئة لإجلاء قواتها من هناك. على صعيد متصل كشف وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، امس ان أميركا «طلبت منّا أن نحمل رسالة لإيران لخفض التصعيد» واضاف ان «الولايات المتحدة تريد تهدئة التوتر في المنطقة» على ما ذكرت وكالة «مهر» الإيرانية التي نقلت عن بن علوي قوله خلال مشاركته في منتدى طهران للحوار الإقليمي إن «هناك اتصالات مستمرة أجراها الأميركيون معنا باستمرار بهدف تخفيف التوترات، وسنعمل جميعا معا لمساعدة المنطقة على تحقيق استقرار حقيقي» وفي هذا السياق ابلغ وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان ان واشنطن «لا تسعى الى حرب مع ايران» وانها ملتزمة بوقف التصعيد في المنطقة. من جهته قال الامير خالد بن سلمان انه بحث مع الوزير الاميركي تطورات المنطقة. وأضاف عبر «تويتر»، أنه جرى خلال اللقاء استعراض ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.