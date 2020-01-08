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دمشق - أ. ف. ب: استقبل الرئيس السوري بشار الأسد امس نظيره الروسي فلاديمير بوتين في دمشق، وفق ما اوردت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، في زيارة مفاجئة هي الأولى للعاصمة السورية منذ اندلاع النزاع قبل نحو تسع سنوات. وأعلنت الرئاسة ان بوتين وصل الى «دمشق فى زيارة التقى خلالها الرئيس الأسد في مقر تجميع القوات الروسية» في العاصمة. ونشرت صورة للأسد وهو يصافح بوتين بينما يتوسطان وزيري الدفاع في البلدين، وجلس خلفهما ضباط روس. وأوردت ان الرئيسين «استمعا الى عرض عسكري من قبل قائد القوات الروسية العاملة في سورية». وذكرت حسابات الرئاسة ان الرئيسين عقدا اجتماعاً بحثا فيه «التطورات الأخيرة في المنطقة». وتناول اللقاء، بحسب المصدر، «خطط القضاء على الارهاب الذي يهدد امن وسلامة المواطنين السوريين في ادلب وتطورات الأوضاع في الشمال السوري والاجراءات التي تقوم بها تركيا هناك». كما بحث الجانبان «دعم المسار السياسي وتهيئة الظروف المناسبة له». وجاءت زيارة بوتين المفاجئة لدمشق عشية زيارة يقوم بها لتركيا، حيث من المقرر ان يلتقي نظيره التركي رجب طيب اردوغان. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، وفق ما نقلت وكالات انباء روسية، «خلال محادثاته مع الأسد، لفت بوتين الى انه اليوم، يمكن القول بثقة انه تمّ اجتياز طريق هائل نحو اعادة ترسيخ الدولة السورية ووحدة اراضيها». ونقل بيسكوف عن بوتين قوله «كان يمكن ان نرى بالعين المجردة عودة الحياة بسلام الى شوارع دمشق». وقال ان الأسد اعرب لبوتين «عن امتنانه للمساعدة التي قدمتها روسيا والجيش الروسي في المعركة ضد الارهاب ومن اجل عودة السلام الى سورية». وجال الأسد مع ضيفه الروسي في مدينة دمشق، حيث زار «الجامع الأموي الكبير واطلع على معالمه، كما زار فيه ضريح النبي يحيى عليه السلام (القديس يوحنا المعمدان)، وسجل كلمة في سجل الزوار»، بحسب الرئاسة السورية. كما زار الكاتدرائية المريمية للروم الأرثوذكس، التي تعدّ من اقدم الكنائس في العاصمة السورية، حيث كان في استقباله بطريرك انطاكيا وسائر المشرق يوحنا العاشر يازجي، وفق صور نشرتها الرئاسة. وهنأ الأسد الضباط والعسكريين الروس بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي الذي يصادف اليوم، معرباً «عن تقديره وتقدير الشعب السوري لما يقدمونه من تضحيات الى جانب اقرانهم من ابطال الجيش العربي السوري»، وفق الرئاسة السورية. وقدّم بوتين بدوره التهاني لقواته العاملة في سورية بمناسبة عيد الميلاد، بحسب المصدر نفسه. وسبق لبوتين ان زار سورية في ديسمبر 2017، لكن زيارته اقتصرت حينها على قاعدة حميميم الواقعة على الساحل السوري غرباً، والتي تتخذها روسيا مقراً لقواتها.