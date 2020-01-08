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أعلنت وزارة التجارة امس انها أغلقت عددا من محال الصرافة التي تصدر حوالات مالية مخالفة خطرة وجسيمة. وأضافت في بيان صحافي، أن ذلك جاء خلال حملة تفتيشية لفريق من ادارة غسل الاموال بالتعاون مع ادارة الرقابة التجارية في اطار متابعة الأسواق والتأكد من صحة مزاولة الأعمال للوقوف على مدى التزامها بالقانون والنظم واللوائح.

وأوضحت أن فريق غسل الأموال سجل خلال جولاته مخالفات ضد المحال غير الملتزمة بالترخيص التجاري الممنوح لها، وتم اتخاذ القرار باغلاقها وفق القانون «لجسامة المخالفات وخطورتها». وشددت «التجارة» على ضرورة التقيد بالنظم واللوائح، مؤكدة أنها لن تتوانى عن مخالفة اي محل لا يلتزم بالنظم والقوانين.