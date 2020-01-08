الأولى

أصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قرارا يجيز للأطباء واصحاب المهن الطبية المعاونة من غير الكويتيين التدريب خلال سنة الامتياز أو التعيين على مسمى «مساعد مسجل» بمستشفيات ومراكز الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي امس ان هذا القرار يأتي رفعا للمعاناة عن خريجي الكليات الطبية لفئات محددة وبشروط معينة. وأوضح البيان أن القرار حدد الفئات التي يسري عليها من خريجي كليات الطب وطب الأسنان والمعاهد التطبيقية وتشمل ابناء الكويتيات وزوج الكويتية أو زوجة الكويتي على ان تكون العلاقة الزوجية قائمة. وأضاف أن من تلك الفئات ايضا غير محددي الجنسية المسجلون في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وكذلك أبناء الشهداء المسجلين في مكتب الشهيد وابناء العسكريين والجنسيات الأخرى ممن لديهم اقامة سارية من خريجي جامعة الكويت والمعاهد التطبيقية المولودين في الكويت. وأشار البيان الى ان القرار في مادته الثانية يبين الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يسمح لهم بالتدريب وتشمل معادلة شهاداتهم العلمية من الجهات المختصة داخل الكويت وخارجها في حال الحصول عليها من غير جامعة الكويت فضلا عن اجتياز المقابلة الشخصية.