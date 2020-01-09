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معرض421 يستكشف خبايا الرسم التجريدي مع زهرة جونجي

شريف صالح
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الخميس 09 يناير 2020

ينطلق في أبوظبي معرض421 الدورة القصيرة «سبر أغوار التجريد» بدءًا من الثلاثاء القادم.
وتشرف على الدورة الفنانة زهرة جونجي حيث سيتعلم المشاركون الخطوات الثلاث الرئيسة للفن التجريدي، والتي تسهل عملية الرسم نفسها، وهي البحث والتطوير والتنفيذ.
سيبدأ المشاركون برسومات سريعة، والتعرف على التكوين وإيجاد طرق متعددة له، ثم سيستكشفون القيم، ودرجات الألوان، والألوان الخفيفة، والظلال، ودرجة الحرارة، ومزج الألوان، لينتقلوا بعدها إلى تنفيذ عمل فني تجريدي ملون بأطراف حادة، ويمارسون التحريف البصري باستخدام نظام ألوان متشابه.
وسيستخدم المشاركون المشاهد الحضرية لعمل أعمال تجريدية تعبر عن الأنماط المختلفة في الرسم. وبالإضافة إلى ذلك، سيدرسون منهجية الفنان التجريدي، وستتاح لهم فرصة مراجعة نماذج من أعمال الفنانين تجريديين من القدماء والمعاصرين. وبنهاية الدورة، سيقوم المشاركون بتطوير مشروع نهائي وتقديمه أمام المجموعة المشاركة.


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