علم ومعرفة

أصدرت وزارة الإعلام العدد الجديد من مجلة الكويت لشهر يناير الحالي، محتفيا في الذكرى الرابعة عشرة لتولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم، مواصلا بقيادته الحكيمة مسيرة العطاء والنهوض في البلد.

وتضمن العدد تفاصيل انعقاد الدورة الثالثة من قمة كويت جديدة 2035 الشهر الماضي تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الذي أناب عنه وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزيرة المالية مريم العقيل، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من الفعاليات البارزة بينها مهرجان الموروث الشعبي الخليجي الذي يقام سنويا بمكرمة من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما يتناول العدد أيضا موضوعا حول جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية، ومكانتها المرموقة في تاريخ تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الموضوعات والملفات التاريخية والثقافية والأدبية والمقالات التي تؤكد احتفاء الكويت بالثقافة العالمية والعربية والمحلية.

