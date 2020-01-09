علم ومعرفة

«كانت ساعة فاصلة في تاريخ شرشيرة، تلك التي قررت فيها أتان العمدة «مالك السكري» والتي تدعى «كريمة» أن تنسى تميزها وبرذعتها القطيفة وقوائمها المغسولة بالصابون وتخففها من نقل السماد والبرسيم، لتجني لذتها المفقودة» ..

إنها اللقطة الأولى لرواية الطوالع للكاتب المصري المعروف سمير المنزلاوي ، الصادرة عن دار الكنزي ، ثم ينساب بعدها السرد متدفقاً، ماتعاً عبر إشارات ودلالات تتناسب مع مستوى الصياغة اللغوية، فتبدأ الأحداث بالتأريخ لحرب كريمة، التي استحالت لمجرد استجابتها لداع الشهوة، ركوبة حقيرة، ستلقى الأخت العانس ذات مصيرها، وأضحى التخلص منها ضرورة اجتماعية وأخلاقية لغسل العار.

حرب كريمة كادت أن تأتي أيامها على أكبر عائلتين في شرشيرة، كان آخر القتلى سعد السكري، باغتته فتاة الحدايدة وهو يؤذن، طعنته بمديتها، وقبل ان يلفظ أنفاسه امتلخت خصيتيه وابتلعتهما، مالت مئذنة شرشيرة التي شهدت مصرع الشيخ وامتلأ عمودها بالشروخ، أليست الجمادات تدري بما يجري، أليست الجمادات تحب وتكره؟! وهكذا يختار المنزلاوي لأعماله عوالم جديدة مدهشة، لم تطؤها قدم قبل قدمه ، ويقدم لنا منها فنا مبهرا يحبس الأنفاس ، ثم يترك آثار قلمه لتشهد له بالريادة . الطوالع رواية توغل معك في التراث، لكنها تحلق بك في الكونية . وحين تفتح صفحتها الأولى ستجدك مشدودا بجاذبية الفن العميقة حتى آخر كلمة .

* كاتب وناقد مصري

