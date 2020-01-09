علم ومعرفة

صدر حديثاً عن مكتبة ذات السلاسل كتاب «طيب أم شرير» للكاتب أحمد عبدالملك.

حيث يختلف الناس حول العالم في كثير من الأشياء لكن من الاشياء القليلة جدا التي يجمع عليها الجميع أن الصحة هي أثمن ما يملك الانسان.

إسأل كل من أُبتلي بصحته وسيخبرك بالأتي: (سأفعل أي شيء وأدفع كل شيء مقابل رجوع صحتي ).

للصحة عناصر مثل : التغذية - الرياضة - النوم والراحة - الصحة الوقائية - الإهتمام بالأسنان - العلاقات الاجتماعية الخ

أفضل تغيير يمكن أن تحدثه لصحتك هو طعامك. الطعام ليست مهمته فقط إسكات الجوع وإنما لتلبية حاجات جسمك اليومية المختلفة من : دهون صحية - بروتين - ألياف - فيتامينات - معادن - مضادات أكسدة الخ.

هناك 30 تريليون خلية في جسمك يموت منها 250 بليون خلية يومياً ويصنع بدلاً عنها نفس العدد. بناء كل خلية في جسمك يؤثر عليه نوع وجودة الطعام الذي تأكله.

