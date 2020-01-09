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أعلن المطرب اللبناني راغب علامة عن موعد حفله القادم بدبي، وذلك من خلال صوره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستغرام».

علَّق «علامة» على الصورة قائلًا: «أنتظر لقاءكم في دبي خلال حفل ذا فويس في سيتي ووك اليوم الخميس 9 يناير الساعة 8 مساءً». والجدير بالذكر ان «ذا فويس» هو برنامج لاكتشاف المواهب الغنائيه في الوطن العربي، ويشارك فيه أربعة من أفضل نجوم الفن والطرب في العالم العربي وهم: «أحلام، راغب علامة، محمد حماقي، سميرة سعيد»، حيث يقومون بالإشراف على الطلاب وتدريبهم بشكل جيد لاختيار أحلى صوت.

