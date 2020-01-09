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راغب علامة يفجر مفاجأة عن حفله اليوم


أعلن المطرب اللبناني راغب علامة عن موعد حفله القادم بدبي، وذلك من خلال صوره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستغرام».
علَّق «علامة» على الصورة قائلًا: «أنتظر لقاءكم في دبي خلال حفل ذا فويس في سيتي ووك اليوم الخميس 9 يناير الساعة 8 مساءً». والجدير بالذكر ان «ذا فويس» هو برنامج لاكتشاف المواهب الغنائيه في الوطن العربي، ويشارك فيه أربعة من أفضل نجوم الفن والطرب في العالم العربي وهم: «أحلام، راغب علامة، محمد حماقي، سميرة سعيد»، حيث يقومون بالإشراف على الطلاب وتدريبهم بشكل جيد لاختيار أحلى صوت.


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