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أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين عن انضمامها لأسرة المسلسل التاريخي «خالد بن الوليد»، وبدأ تصوير مشاهدها، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستغرام». كتبت رانيا عبر حسابها: «يارب.. رمضان 2020 مسلسل خالد بن الوليد بإذن الله تعالى ربنا يكملها على خير يارب بإذن الله بفضله الله وكرمه نجاح كبير يارب». يذكر أن رانيا محمود ياسين تخوض موسم دراما رمضان من خلال مسلسل «خالد بن الوليد»، إلى جانب كل من: عمرو يوسف، بيومي فؤاد، حمدي الوزير، سوسن بدر، تأليف اسلام حافظ، اخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن إنتاج سينرجي، كما تشارك أيضا في مسلسل فالنتينو للفنان عادل إمام.