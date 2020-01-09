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استعدادا لانطلاق فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمهرجان «أيام المسرح للشباب»، والذي سيعقد بالفترة من 2 ــ 12 مارس 2020 ، وذلك ضمن فعاليات مهرجان «عدسة» بنسخته الخامسة والذي تنظمه الهيئة العامة للشباب سنويا.

فقد تم تشكيل اللجنة الفنية للمشاهدة لمهرجان أيام المسرح للشباب ـ بدورته الثالثة عشر برئاسة د. مبارك المزعل، وعضوية كل من د. محمد عبدال، والكاتبة المسرحية تغريد الداود، والفنان يعقوب عبدالله، والفنان احمد البناي. وتكون مهام اللجنة قراءة النصوص المسرحية ومشاهدتها ومطابقتها مع شروط المشاركة بالمهرجان، حيث تقدمت للمشاركة في المهرجان الفرق المسرحية الأهلية، والفرق المسرحية الحكومية، والفرق المســــرحية التابعة للقطاع الخاص وعدد ها (17) فرقة مسرحية . ويتم حاليا التنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشأن إجازة النصوص المسرحية التي يتم اختيارها من قبل اللجنة الفنية للمشاهدة بمهرجان أيام المسرح للشباب ـ بدورته الثالثة عشرة.

