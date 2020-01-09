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يغادرنا مساء اليوم الى العاصمة الأردنية عمان، أكبر وفد مسرحي، متمثلاً بفريق مسرحية «الصبخة» لفرقة مسرح الخليج العربي ومسرحية «على قيد الحلم» لفرقة مسرح الشباب، وذلك لتمثيل الكويت في مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح وتستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية برعاية سامية من الملك عبد الله الثاني، وبدعم من الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات.

كما يضم الوفد عدد متميز من أبرز الكوادر المسرحية، عبر أجيال الحرفة المسرحية، وهو ما يجعل وفد الكويت الى المهرجان واحد من أكبر الوفود المشاركة في هذ العرض المسرحي.

إن مشاركة الكويت في التنافس أولاً على جائزة القاسمي لأفضل عرض مسرحي من خلال مسرحية «الصبخة» وهكذا الأمر في إطار العروض الموازية، عبر مسرحية «على قيد الحلم» هو بلا أدنى شك إنجاز لرصيد الحركة المسرحية الكويتية والعربية، مشيرين إلى أن الكويت كانت قد توجت بجائزة القاسمي لأفضل عرض مسرحي عربي من خلال «صدى الصمت» لفرقة المسرح الكويتي.

أكثر ما يفرح في هذه التجربة، ونعني تجربة المشاركة، هو ذلك الحضور المشبع بالبهاء لجيل من شباب المسرح في كويتنا الغالية جيل يمثل الرهان المستقبلي للمضي بالحركة المسرحية إلى آفاق مسرحية أبعد.. وأرحب..وأخصب.

فما أحوجنا أن نقدم كل الإسناد والدعم لتلك الكوادر العاشقة للمسرح والتي تمضي لتكملة مسيرة أجيال نذرت نفسها لهذه الحرفة الإبداعية.

وعلى المحبة نلتقى

