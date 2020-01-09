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لم تكد بوسترات فيلم «دماغ شيطان» للمخرج كريم إسماعيل، تطل على العلن حتى اتسعت دائرة انتشارها، بدت للوهلة الأولى «مرعبة»، ولا تحمل دلالة على كون أحداث الفيلم تدور في إطار دراما مجتمعية حزينة، وإنما تقترب أكثر نحو دائرة أفلام الرعب، لا سيما وأن ملامح وجوه أبطال الفيلم قد أخفيت، وهو ما رأى فيه البعض، طريقة ذكية لترويج الفيلم الذي كشفت بطلته الممثلة رانيا يوسف، أخيراً، عن اختيار 22 الحالي موعداً لعرضه في الصالات. طرح بوسترات الفيلم، جاء بالتزامن مع الكشف عن كليبه الدعائي الأول، وقصته التي تحمل توقيع السيناريست عمرو الدالي، تدور حول الأوضاع الاجتماعية التي سادت مصر عقب ثورة 25 يناير، ويركز على حالة اليأس التي سيطرت على المصريين آنذاك، وتدني المستوى العام فيها.