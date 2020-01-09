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نال الممثل الأميركي ذو الأصول المصرية رامي يوسف، جائزة «غولدن غلوب» كأفضل ممثل تلفزيوني بعمل كوميدي أو موسيقي، وذلك عن دوره بمسلسل الكوميديا «Ramy» وفور تسلمه الجائزة هتف «الله أكبر». ولد رامي في نيويورك في 26 مارس 1991، لأبوين مصريين مسلمين، انتقل للعيش في نيوجرسي، ودرس الاقتصاد والعلوم السياسية في إحدى الجامعات الأميركية، في العشرين من عمره، اتجه لهوليود لدراسة التمثيل، قدم عددا من العروض والاسكتشات الكوميدية في بداية مسيرته الفنية، ومنها عروض «ستاند آب كوميدي». في 2012، كانت البداية الحقيقية له في هوليوود، إذ قدم أول أدواره من خلال مشاركته في مسلسل «See Dad Run»، شارك بالأداء الصوتي في فيلم الأنيمشن Hump، وجسد شخصية «عمر» في أبريل الماضي. عُرض مسلسل «رامي»، الذي يتناول قصة حياة شاب مسلم يعيش في الولايات المتحدة الأميركية، ويعاني من صراع بين إيمانه بمعتقداته والانفتاح في المجتمع الأميركي.