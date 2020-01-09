مال وأعمال

كشف تقرير بيت التمويـل الكويتي «بيتك عن انخفاض التداولات العقارية لتصل الى حوالي 230 مليون دينار بنهاية أكتوبر أي 31.5% عن قيمتها في سبتمبر، في ظل انخفاض طفيف لعدد أيام التداول في أكتوبر عن الشهر السابق له، بالتالي عادت التداولات العقارية الى مستويات أقل من المتوسط خلال العالم، مدفوعة بأداء محدود لافت في تداولات العقار التجاري التي تركزت على المحلات التجارية صغيرة المساحة، وانخفاض في السكن الخاص وتحسن محدود في الاستثماري، فيما تضاعفت التداولات في الصناعي، لكن مازالت أدنى من القطاعات الأخرى. ويلاحظ انخفاض شهري لعدد التداولات اذ بلغت 450 صفقة بانخفاض 25% عن سبتمبر، مع انخفاض في جميع القطاعات العقارية باستثناء الصناعي الذي تضاعف فيه عدد التداولات».

وذكر التقرير ان الدفع الأداء المحدود في أكتوبر مقارنة بالأشهر التي سبقته قيمة التداولات العقارية للانخفاض بنسبة 29% على أساس سنوي، الا أن تداولات بورصة الكويت سجلت زيادة استثنائية نسبتها 63% لنفس الفترة، بينما يلاحظ انخفاض التداولات العقارية في القطاعات العقارية المختلفة باستثناء الاستثماري الذي شهد زيادة على أساس سنوي، ويلاحظ انخفاض عدد التداولات العقارية في أكتوبر على أساس سنوي بنسبة 37% نتيجة تراجع عددها في القطاعات المختلفة.

انخفاض شهري

كما انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة الاجمالية بنهاية أكتوبر 9% على أساس شهري، لكنه يفوق مستواه في نفس الشهر العام الماضي بنسبة 12%، ويلاحظ انخفاض شهري لكل القطاعات باستثناء الاستثماري، في الوقت الذي ارتفع المؤشر على أساس سنوي في السكن الخاص، وتضاعف في الاستثماري، بينما انخفض في القطاعات الأخرى.

وقد انخفضت تداولات القطاعات العقارية المختلفة بنهاية أكتوبر من حيث القيمة على أساس شهري، منها السكن الخاص الذي تراجعت قيمته 23% مصحوبة بانخفاض عدد التداولات 21% وانخفاض متوسط قيمة الصفقة 3.1% في هذا القطاع على أساس شهري، وارتفعت تداولات العقار الاستثماري 7.2% مصحوبة بانخفاض عددها 23% برغم ذلك ارتفع متوسط قيمة الصفقة 39% على أساس شهري، وانخفضت قيمة تداولات العقار التجاري الى مستوى غير مسبوق، وتركزت على تداولات المحلات التجارية صغيرة المساحة منخفضة بنسبة استثنائية.

التداولات الاجمالية

انخفضت التداولات العقارية الى حوالي 230 مليون دينار في أكتوبر أي أدنى من قيمتها المرتفعة في سبتمبر البالغة 336 مليون دينار، وانخفضت قيمتها بنسبة شهرية كبيرة قدرها 32%، مدفوعة بتراجع تداولات القطاعات العقارية، ويعد القطاع التجاري أكثرها انخفاضاً خلال أكتوبر وبشكل استثنائي، فيما ارتفعت في الاستثماري بشكل محدود، بينما تضاعفت في الصناعي، وانخفضت التداولات على أساس سنوي 29% مدفوعة بانخفاض متفاوت في القطاعات العقارية باستثناء الاستثماري الذي عاود تسجيل معدل زيادة.

بلغ مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومي 10.9 ملايين دينار خلال أكتوبر منخفضة 28.3% عن متوسط تداول بلغ 15.3 مليون دينار في اليوم من سبتمبر، ويلاحظ أن عدد أيام التداول انخفض الى 21 يوماً في أكتوبر مقابل 22 يوماً في سبتمبر، في حين ارتفع مؤشر متوسط قيمة التداول اليومي 23% على أساس سنوي.

توزيع التداولات

انخفضت التداولات العقارية بالعقود الى 217 مليون دينار بنسبة 31% عن قيمتها في سبتمبر، لكنها تعد أعلى بنسبة 30% على أساس سنوي. وانخفضت تداولات الوكالات الى حوالي 13 مليون دينار منخفضة في أكتوبر بنسبة 37% على أساس شهري، ويلاحظ زيادة كبيرة 23% على أساس سنوي.

حافظت تداولات السكن الخاص على المرتبة الأولى بين القطاعات برغم انخفاضها على أساس شهري في أكتوبر، وارتفعت حصتها مستحوذة على نصف قيمة التداولات أي 49% من التداولات مقابل 44% من التداولات العقارية خلال سبتمبر، وبدأ الاتجاه العام لهذا المؤشر مساراً تصاعدياً.

وزادت مساهمة تداولات العقار الاستثماري نظراً لأداء محدود في العقار التجاري، وساهم العقار الاستثماري مقترباً من 48% من التداولات في أكتوبر مقابل 31% في سبتمبر.

انخفضت حصة القطاع التجاري الى مستوى استثنائي حين مثلت حوالي 0.2% من تداولات العقارات مدفوعة بانخفاض قيمتها في أكتوبر مقابل حصة 22.6% في سبتمبر، ويلاحظ استمرار تذبذب مساهمة القطاع التجاري بين التداولات العقارية الاجمالية.

زادت حصة قطاع العقارات الحرفية من التداولات الى 2.9% في أكتوبر مقابل 1% فى سبتمبر. ولم يشهد أكتوبر تسجيل تداولات لقطاع الشريط الساحلي بعدما ساهمت بحدود 2% من التداولات العقارية في سبتمبر.

متوسط قيمة الصفقة

بلغ مؤشر متوسط اجمالي قيمة الصفقة العقارية 514 ألف دينار الى 566 ألف دينار بنهاية أكتوبر، أي منخفضة 9% عن متوسط حوالي 566 ألف دينار في سبتمبر، الا أن الاتجاه التصاعدي لهذا المؤشر يسير في مسار تنازلي. ومازال معدل التغير الشهري لمتوسط قيمة الصفقة متذبذباً، ويلاحظ استمرار معدل النمو السنوي لهذا المؤشر للمرة الثانية على التوالي مسجلاً زيادة سنوية 12% لمتوسط قيمة الصفقة عن مستواه في أكتوبر العام الماضي، ويتواصل الاتجاه المتذبذب للتغير السنوي في هذا المؤشر.

بلغ عدد الصفقات العقارية المتداولة 447 صفقة (422 عقود، 25 وكالات) منخفضة بحوالي 25% على أساس شهري. وبنسبة 37% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر متوسط عدد الصفقات اليومية الى 21.3 صفقة في اليوم خلال أكتوبر مقابل 27 صفقة في اليوم من سبتمبر، بانخفاض شهري 21% وبنسبة 31% عن متوسط التداول اليومي على أساس سنوي.

تداولات الخاص

بلغت تداولات السكن الخاص بنهاية أكتوبر مستوى مرتفعا نسبياً مسجلة 112 مليون دينار، وهي تفوق مستوياتها في معظم الأشهر من العامين الماضيين، لكنها مازالت أدنى من بعض المستويات المرتفعة في العام الحالي مدفوعة بانخفاض شهري 23%، ومازال القطاع يشهد معدلات تغير شهرية متذبذبة، وساهم الأداء الشهري لقطاع السكن الخاص في تسجيل انخفاض 25% على أساس سنوي، مع ملاحظة استمرار تذبذب معدل التغير السنوي في تداولات القطاع.

سجل متوسط قيمة الصفقة في قطاع السكن الخاص 336 ألف دينار منخفضاً عن أعلى مستوى في عامين بلغ 346 ألف دينار بنهاية سبتمبر، أي انخفض المؤشر 3.1% على أساس شهري، ومازال الاتجاه التصاعدي لهذا المؤشر متواصلاً برغم تذبذب معدل تغيره الشهري، في حين يواصل متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع ارتفاعه مسجلاً زيادة للشهر الثاني على التوالي بنسبة 9% على أساس سنوي بنهاية أكتوبر.

بلغ عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص 335 صفقة (314 عقداً، 21 وكالات) بنهاية أكتوبر، وقد انخفض عددها بنسبة 21% عن واحد من أعلى المستويات خلال معظم الأشهر من العامين الماضيين البالغ423 صفقة في سبتمبر، ويلاحظ مساراً تنازلياً منذ بداية العام الحالي، وقد انخفض عدد صفقات القطاع على أساس سنوي بأعلى نسبة خلال حوالي3 أعوام ونصف أي بنسبة 30.5% بنهاية أكتوبر مع استمرار تذبذب التغير السنوي في عدد صفقات القطاع السكني.

و لم تسجل البيانات المتاحة تداولات على الشريط الساحلي خلال أكتوبر، بأتي هذا بعدما ارتفعت قيمة تداولاته الى نحو 6.9 ملايين دينار خلال سبتمبر قيمة لعدد 3 عقارات.

