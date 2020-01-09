مال وأعمال

صعدت أسعار الذهب بما يصل الى 2%، متجاوزة مستوى 1600 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في نحو سبع سنوات، مع مسارعة المستثمرين للاحتماء بالمعدن الملاذ الآمن بعد أن أطلقت ايران صواريخ على قاعدة جوية عراقية تستضيف قوات أميركية.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8 في المئة الى 1585.80 دولاراً للأوقية. وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ مارس 2013 عند 1610.90 دولارات في وقت سابق من الجلسة. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة واحدا في المئة الى 1589.30 دولاراً للأوقية.

وقالت مارجريت يانج يان، محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس، المخاوف من عدم التيقن ومزيد من التصعيد في هذه المواجهة العسكرية تدفع أسعار الذهب للصعود.

وتابعت: «هذه (الهجمات الايرانية) تغذي حتما الطلب على الملاذات الآمنة، وليس الذهب فحسب بل الين أيضا، بينما تتعرض الأسهم لبيع كثيف».

وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم ذروة جديدة عند 2056.01 دولاراً للأوقية في وقت سابق من المعاملات بفعل استمرار شح المعروض، لكنه كان منخفضا 0.3 في المئة في أحدث سعر فوري له عند 2045.08 دولاراً للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.8 في المئة الى 18.53 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر أيلول عند 18.85 دولاراً، في حين تقدم البلاتين 0.1 في المئة الى 970.25 دولاراً.

