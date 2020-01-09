مال وأعمال

أعلنت شركة السور لتسويق الوقود عن تنظيمها للبطولة الثانية لقفز الحواجز في مضمار نادي المسيلة للفروسية، بمشاركة واسعة من جميع الفرسان والفارسات الذين يمثلون جميع الأندية المحلية. وبهذه المناسبة قالت شركة السور في بيان صحافي ان بطولة ألفا لقفز الحواجز تنطلق غدا الجمعة وتستمر علي مدى يومي 10-11 يناير الموافق الجمعة والسبت وذلك للعام الثاني علي التوالي، مشيرة الى ان البطولة تمثل احد الأنشطة الرياضية والمجتمعية التي ترعاها وتنظمها شركة السور من منطلق مسؤوليتها المجتمعية تجاة المجتمع. وألمحت السور الى ان مسابقات البطولة تبدأ من ارتفاعات 60 سم حتى ارتفاع 140 سم لعشر فئات عمرية مختلفة، ما يتيح فرص الفوز والتنافس لعدد كبير من الفئات السنية للمتسابقين.

واوضحت السور ان الشركة تهدف من تنظيم ورعاية هذه البطولة دعم الفرسان والفارسات الناشئين، وتشجيعهم للاستمرار في هذه الرياضة النبيلة،موكدة ان ادارة نادي المسيلة وفرت كل سبل الدعم من أجل الخروج بالبطولة بالصورة المطلوبة. وذكرت السور ان الشركة تواصل تقديم خدماتها المجتمعية من خلال اقامة تلك البطولات الرياضية دعما منها للأنشطة الرياضية كافة التي تهدف الى نشر الوعي الرياضي وممارسة الرياضات المفيدة للشباب والشابات الكويتيين للمحافظة على الصحة العامة.

