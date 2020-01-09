مال وأعمال

ارتفع العقار الاستثماري خلال أكتوبر الى 111 مليون دينار بنسبة تجاوزت 7.2% عن واحد من مستوياته المحدودة حين سجل 103 ملايين دينار في سبتمبر، ومازال أيضاً عند مستوى محدود برغم تلك الزيادة الشهرية، وهدأ الاتجاه التصاعدي لقيمة تداولات العقار الاستثماري الذي بدأ منذ حوالي عام ونصف، وللمرة الأولى ارتفعت تداولات العقار الاستثماري 6% على أساس سنوي بعد تداولات تراجعت 3 مرات على التوالي. تجاوز متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري 1.1 مليون دينار في أكتوبر ويعد أعلى مستوى خلال العام الحالي، بالتالي عاد هذا المؤشر الى مستوياته المرتفعة محافظاً على مساره التصاعدي في الأشهر الماضية، وارتفع بحدود 39% على أساس شهري. أما على أساس سنوي فان متوسط قيمة الصفقة يفوق ضعف مستواه في ذات الشهر من العام الماضي، ويتواصل المسار المتذبذب للتغير السنوي في هذا المؤشر. انخفض عدد الصفقات المتداولة في العقار الاستثماري الى 98 صفقة (94 عقود، 4 وكالات)، وسجل هذا المؤشر انخفاضاً شهرياً 22.8%، وعاد بذلك الى مستوى متوسط نسبياً في أكتوبر. الا أن عدد الصفقات في العقار الاستثماري واصل تراجعه السنوي للشهر الرابع على التوالي الى حدود 51% بنهاية أكتوبر.