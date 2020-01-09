مال وأعمال

تسببت التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة الأميركية وايران في ارتفاعات للنفط والذهب والملاذات الاَمنة في حين انخفضت الأسواق الأسهم بالمنطقة الخليجية وسط تطلعات للتهدئة ، في حين قالت وكالات تصنيف إنها أخذت في اعتبارها عند وضع التصنيفات الائتمانية الحالية لدول المنطقة، الاضطرابات الجيوسياسية المحتملة، والتي حدثت بالفعل، ملمحة بأن تلك الاضطرابات لن تؤثر على التصنيف الائتماني لهذه الدول.

وذكرت أن تأثير أي تحرك إيراني، قد جرى تضمينه بالفعل في المخاطر المحتملة التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن أغلب دول الخليج لديها احتياطات مالية تدعم مرونتها في التعامل مع أي أحداث.

وأوضحت التقارير أن التوترات بين إيران وأميركا تؤرق العراق بشدة، خاصة أن المخاطر السياسية تؤثر على نحو كبير على التصنيف الائتماني للعراق عند «B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال متابعون أن تاثير الضربات عل الأسواق سيكون محدوداً ، متوقيعن معازدة الأسواق للصعود خلال وقت قريب .

