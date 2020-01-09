مال وأعمال

ارتفعت اسعار النفط أمس لاعلى مستوى في 4 اشهر مسجلة 71.75 دولاراً لبرميل خام برنت عقب قصف ايران قاعدة «عين الاسد» الجوية التي تضم جنودا أميركيين بالعراق ما أثار المخاوف من صراع متصاعد وتعطل امدادات النفط.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.83 دولار بما يعادل 2?7 في المئة الى 70?10 دولاراً للبرميل بعد ان زادت في وقت سابق من الجلسة الى 71?75 دولاراً وهو اعلى مستوياتها منذ منتصف سبتمبر الماضي.

كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط نحو دولارين بما يقرب من ثلاثة في المئة مسجلة 64?30 دولاراً للبرميل ولامس نفس الخام في وقت سابق 65?85 دولاراً وهو اعلى سعر له منذ شهر ابريل الماضي.وفي هذا السياق قال الخبير النفطي عبدالحميد العوضي ان التوترات الاخيرة في الشرق الاوسط لها انعكاس وارتباط مباشر على اسعار النفط نظرا لحساسية المنطقة واحتوائها على اكبر احتياطيات نفطية بالعالم اذ تصدر يوميا نحو 18 مليون برميل نفط.

وأوضح العوضي ان منطقة الخليج يدخلها يوميا من 50 الى 60 ناقلة نفط مشيرا الى ان اسعار النفط اليومية «تتذبذب وفقا للاوضاع الجيوسياسية والتوترات التي تشهدها المنطقة».

وذكر أن أسعار النفط تشهد ارتفاعا منذ بدء التوتر بين واشنطن وطهران عقب انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي الايراني في مايو 2018 وكذلك تعرض منشأتين في شركة «أرامكو» السعودية لهجوم صاروخي فضلا عن تعرض ناقلتين نفط في خليج عمان لهجوم ايراني «وكلها عوامل أسهمت في هذه الارتفاعات».

وأفاد ان اسعار النفط ارتفعت نحو ثلاثة دولارات هذا الاسبوع بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني قاسم سليماني في عملية تبنتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) فضلا عن تصاعد المخاوف من ردود فعل ايرانية على حادثة الاغتيال.

وقال ان رد الفعل الايراني على مقتل سليماني جاء فجر أمس اذ تم استهداف قاعدة «عين الاسد» الجوية التي تضم جنودا أميركيين في العراق وارتفعت الاسعار اثر الهجوم الى 70 دولارا للبرميل ثم عاودت النزول عازيا ذلك لتوافر كمية كبيرة من النفط الأميركي في السوق اضافة الى اخذ معظم الدول احتياطاتها تحسبا لاوقات الازمات.

وأشار الى ان الصين واليابان وكوريا الجنوبية لديها احتياطيات تبلغ 1?2 مليار برميل تغطي احتياجاتها لنحو ثلاثة اسابيع.واضاف ان «قرار منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) بخفض الانتاج 500 الف برميل يوميا اعتبارا من بداية يناير الحالي كان لها دور في ارتفاع اسعار النفط بشكل نسبي».

وتوقع ان تدور اسعار النفط بين 75 و80 دولارا في حال زيادة التوتر وقيام واشنطن برد فعل على الهجوم الايراني الذي استهدف قاعدة «عين الاسد» في العراق فجر اليوم.واعلنت ايران فجر اليوم الاربعاء قصف قاعدة «عين الاسد» الجوية التي تضم جنودا أميركيين في العراق ردا على مقتل قاسم سليماني.

وقال التلفزيون الايراني الرسمي ان الحرس الثوري قصف القاعدة بالصواريخ ردا على مقتل قاسم سليماني محذرا الولايات المتحدة من «القيام بأي تحرك او اعتداء آخر». من جانبه، أكد الخبير النفطي د. عبدالسميع بهبهاني أنه لولا الفائض العالمي البالغ قرابة الـ4 مليارات برميل لكانت تقلبات النفط عنيفة بعد الأحداث السياسية الأخيرة، لافتاً إلى أن الأسعار كان من الممكن أن تصل إلى مستويات قياسية.

وأضاف أن الأسعار ارتفعت ارتفاع سريع في وقت قياسي ولامست 70 دولاراً لخام برنت، ما يعني أن الخام الكويتي سيكون قرابة الـ70 دولاراً.

وبيّن أن آسيا تحتاج الخام الآسيوي من إيران والعراق حيث ينتجان قرابة الـ7 ملايين برميل يومياً، وهذا يعادل أكثر من خمس إنتاج أوبك، ما يجعل هناك ضغط ليس فقط على أوبك ، بل على أميركا ، مشيراً إلى أنه سياسياً ترامب أكبر تحدياته الحفاظ على أسعار الوقود منخفضة، وبين أن التوقعات السياسية بأن إيران سيكون لديها ردة فعل، ومن ثم سيكون هناك احترازات أمنية قد تعرقل النقل عبر الخليج، ما يجعل أسعار النفط منحصراً بين 68 و70 دولاراً لفترة قد تصل لـ6 أشهر مقبلة.

من جانبه أكد الخبير النفطي كامل الحرمي قد لا تتجاوز الـ70 دولاراً رغم التوترات السياسية الجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

وأضاف أن أميركا مكتفية ذاتياً من النفط وحاجتها للنفط الخارجي سواء من دول «أوبك» أو غيرها محدود.

