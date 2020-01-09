مال وأعمال

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إنه يأمل ألا يحدث مزيد من التصعيد في المنطقة ولا يتوقع نقصا في إمدادات النفط ما لم يحدث تصعيد كارثي بعد مهاجمة إيران لقوات أميركية في العراق. واضاف المزروعي إن أوبك ستستجيب لأي نقص في إمدادات النفط إذا اقتضت الحاجة لكن «لدينا حدودنا أيضا» لتعويض أي نقص نفطي محتمل. وقال المزروعي في مؤتمر بأبوظبي عاصمة الإمارات «لا يمكننا تعويض أي كمية بالطاقة الفائضة لدينا». وقال إنه لا يتوقع مخاطر فورية على شحنات النفط المارة عبر مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي للقطاع، وذلك بعد أن هاجمت إيران قاعدتين تستضيفان قوات أميركية في العراق. وأضاف «لن نشهد حربا... هذا قطعا تصعيد بين الولايات المتحدة، وهي دولة حليفة، وإيران، وهي دولة مجاورة.

