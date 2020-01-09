مال وأعمال

أجمعت فعاليات اقتصادية على أن تداعيات التطورات الاقتصادية بين الولايات والمتحدة وإيران ستنحصر على رد الفعل العسكري فقط دون تأثير على بيئة الأعمال، مشيرين إلى أن تأثير التوترات الجيوسياسية على بيئة الأعمال سيعتمد على تطورات حادث الصواريخ.

وأشاروا في تحقيق أجرته «النهار» حول تداعيات الضربات العسكرية الإيرانية إلى أن الحكومة لديها خطط عالية المستوى وجهوزية كبيرة للتعامل مع الطوارئ والأزمات التي تشهدها دول المنطقة على خلفية الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة. وأوضحوا أن الكويت ودول الخليج ليست بمنأى عن التطورات الجيوسياسية على المستويين العالمي والإقليمي وأن البورصة قد تتأثر قليلاً بتلك التداعيات، إلا أن تأثير تلك التطورات على بيئة الأعمال غير موجود حتى الآن.

تطورات الأحداث

في البداية، أكد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأسبق علي رشيد البدر إلى أن تأثير الرد العسكري الايراني على بيئة الأعمال في الكويت يعتمد على تطورات حادث إطلاق الصواريخ الإيرانية على القواعد الأميركية في شمال العراق وأن تداعيات تلك الأحداث لن تتعدى عن تبادل الضربات وأن الأمور كما يبدو انتهت من الناحية العسكرية.

الحكومة جاهزة

وبدوره ، أوضح أمين عام اتحاد الشركات الاستثمارية د. رمضان الشراح أن الحكومة جاهزة للتعامل مع تلك الأزمات ولديها خطط طوارىء قادرة على مواجهة أية تداعيات في المستقبل.

وحول مدى تأثير الأزمة على بيئة الأعما، قال الشراح لاشك أن أي عمل عسكري سيكون مؤثراً، مستدركاً بالقول لا أتفق مع القائلين باندلاع حرب شاملة في المنطقة أو وقوع حرب عالمية ثالثة فالضربات العسكرية ستكون محددة ولن تنهي التوترات الجيوسياسية.

وأشار إلى أن الكويت لديها القدرة على التصدي لمثل تلك الحالات ، مضيفاً أن تأثير الضربات العسكرية بين إيران وأميركا على قطاع الأعمال يعتريه بعض الضبابية حتى الآن، إلا أن البورصة قد تتأثر قليلاً على وقع تلك التداعيات وهو أمر يحدث في جميع بورصات العالم ودول المنطقة وليس حكراً على الكويت فقط.

وأضاف الشراح أن التردد والخوف أحد أسباب الخسائر التي تتكبدها بيئة الأعمال في كل دول العالم ، متمنياً أن تكون هناك قدرة عالية في مواجهة أية تداعيات خلال الفترة المقبلة.

ركود اقتصادي

وأوضح المدير التنفيذي في شركة أوتاد العقارية محمد حمود الهاجري إلى أن التوترات السياسية تؤثر بلا شك على بيئة الأعمال ، فالركود الاقتصادي مستمر إلى أن تستقر الأوضاع السياسية في دول المنطقة. وأشار إلى أن الكويت بمنأى عن تداعيات الضربات العسكرية المتبادلة بين الجانبين الأميركي والإيراني على أرض العراق ، موضحاً أن هناك تداعيات ستؤثر على جميع الجوانب، مشيراً إلى أن وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الإعلامية أشارت إلى أن الرد الإيراني جاء بسبب مقتل قاسم سليماني ما يعني انتهاء الأمر عند هذا الحد على المستوى العسكري.

