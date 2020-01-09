مال وأعمال

استطاعت بورصة الكويت ان تتجاوز الضغوطات والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حاليا بين الولايات المتحدة والعراق باقل الخسائر رغم تراجعها 8.11 نقاط ليبلغ مستوى 6121.7 نقطة بنسبة 0.13 في المئة بعد ان تأثرت في بداية الجلسة بالهجوم الصاروخي على قاعدتين عسكريتين في العراق تستضيفان قوات للولايات المتحدة الأميركية والتي ادت الى حدوث تراجع جماعي في النصف الاول من جلسة الامس ما ادى الى انخفاض المؤشرات الثلاثة للسوق.

وقد استطاعت البورصة ان تتجاوز موجة التراجع الحادة مع نهاية الجلسة بدعم من الارتدادات الايجابية نتيجة الاخبار التي توافرت بعد الضربة بعدم تصعيد الموقف العسكري بالتزامن مع حدوث عمليات شراء مؤسسي على اسهم البنوك بقيادة الوطني وبيتك بالاضافة الى الاسهم القيادية ما أسهم في تماسك البورصة.

ويقول مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والمالية والمحلل المالي فهد الصقر اننا في وضع توتر دولي مستمر وخاصة مع توقعات حدوث تبادل لردة الفعل من الجانب الأميركي ثم الإيراني خلال الايام المقبلة ما سيكون له تأثير سلبي على بورصة الكويت واسواق المنطقة بشكل عام .

وأضاف الصقر في تصريح لـ «النهار» ان وضع السوق لا يعطي إشارات ايجابية 100 في المئة بقدر ما يحمل نوعاً من الحذر والترقب لما ستشهده الاواق العالمية ( الأميركية والأوروبية والآسيوية ) في تداولات مساء امس.

وزاد الصقر ان بورصة الكويت شهدت خلال الجلستين الماضتين ارتفاعات مع عمليات البيع والاستفادة من اعادة تدوير الاسهم لافتا الى ان رأسمال جبان وهناك مستثمرون أجانب ومحليون يترقبون افتتاح البورصات العالمية لاتخاذ القرارات الاستثمارية في جلسة اليوم (الخميس) .

وأشار مدير عام شركة عذراء العقارية والمحلل المالي ميثم الشخص ان الارتدادت الايجابية التي تواترات بعد الضربة الايرانبة على القواعد الأميركية بانه لاتوجد اصابات او بالاضافة الى الان ايران الاكتفاء بذلك وهو ما سيؤدي الى انه لا يوجد غالب او مغلوب وهو ما سيكون له مردود ايجابي على السوق.

توجه المستثمرين

قال إبراهيم الفيلكاوي المستشار الفني بأسواق الأسهم لـ «مباشر»، إن الارتفاعات التي شهدتها بعض أسواق الخليج خلال جلستي الاثنين والثلاثاء كانت بتدخل واضح من مؤسسات حكومية، وكانت تستهدف بذلك إعادة الثقة لدى المستثمرين الأجانب بأوضاع بورصات المال بالمنطقة.

وأوضح الفيلكاوي أن من أسباب الارتفاع السابق أيضاً توجه بعض المحافظ الكبرى والتي لها دراية كاملة بالتعامل مع الأسواق في أوقات الاضطرابات إلى اقتناص الفرص المغرية التي وضحت بشكل كبير بعد هبوط أسواق الخليج في جلسة الأحد الماضي وخسارتها أكثر من 55 مليار دولار. ولفت إلى أن الاتجاهات الفنية للبورصات الخليجية اوضحت ذلك في جلسات الأسبوع.

وأكد أن بعض المحافظ الاستثمارية ستستمر في مواصلة التجميع بالأسهم التشغيلية لأجل الحصول على التوزيعات رغم التصعيد السياسي الحاصل، حيث إن تواجدهم بتلك الأسهم على الأسعار الحالية يعتبر مكسباً لهم مع ارتداد مؤقت من الممكن أن نشهده بأسواق المنطقة الأسبوع القادم.

ومن جانبه قال المدير المالي لشركة التحالف العقار والمحلل المالي أحمد رسلان ان البورصة حاليا في مرحلة ترقب خاصة ان الاحداث الاقليمية ليس لها حد فاصل وواضح بانتهائها وهو ما يشكل ضغط على المستثمرين الذي من المتوقع ان تكون جلسة اليوم الخميس حاسمة في اتخاذ القرارات بالخروج الجماعي لترقب ما سيحدث خلال الاجازة الاسبوعية من خلال الاحتفاظ بالكاش لما سيسفر عنه الاوضاع الجيوسياسية، بالاضافة الى هناك من سيسعى من الاستفادة من هذه الضغوط للضغط على الاسهم والشراء بافضل المستويات السعرية خاصة ان اسعار الاسهم الحالية في مستويات جيدة للتجميع خاصة مع نهاية العام المالي .

