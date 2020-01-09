مال وأعمال

جاءت توترات الشرق الأوسط لتزيد حدة الأزمات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في 2020، فبخلاف الركود المتوقع وتباطؤ معدلات النمو وحروب التجارة بين واشنطن وبكين، تفاقمت الأزمة مع التوترات الجيوسياسية الأخيرة والأحداث القائمة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.

وفي الوقت الذي هربت فيه الأموال الساخنة من الأسواق المتقدمة خلال الربع الأخير من العام الماضي، فإنها اتجهت إلى الأسواق الناشئة بعيداً عن الخسائر الدامية التي واجهتها الأسواق العالمية الكبرى، لكن يبدو أن هذه الأموال سوف تزحف من جديد بحثاً عن مناطق أخرى أكثر أمناً.

وتشير البيانات إلى أن الأسهم في الأسواق الناشئة جذبت تدفقات قوية بلغت 12.9 مليار دولار. وبلغت حصة الأسهم الصينية 10.1 مليارات دولار ما يعني أن الاسواق خارج ثاني أكبر اقتصاد في العالم اجتذبت تدفقات إيجابية للمرة الأولى منذ يوليو.

وقفزت الأسهم في الأسواق الناشئة بأكثر من 5% في ديسمبر وهى أفضل مكاسب شهرية منذ يناير الماضي، مدعومة بعلامات على اقتراب واشنطن وبكين من إبرام المرحلة الأولى من اتفاق للتجارة، وهى أنباء رفعت أيضا بورصة وول ستريت الى مستويات قياسية مرتفعة. كما تمكنت أسواق السندات في الاقتصادات الناشئة من جذب تدفقات بلغت 17.8 مليار دولار في الشهر الأخير من 2019. وفي تقرير، حذرت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية من أن تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران سوف يؤدي إلى صدمة اقتصادية ومالية كبيرة. وذكرت أنه «سيكون للنزاع الدائم بين واشنطن وطهران آثار واسعة النطاق من خلال صدمة اقتصادية ومالية واسعة تؤثر سلباً على ظروف التشغيل والتمويل... ومن المحتمل أن يكون للنزاع إذا طال أمده تداعيات عالمية، لا سيما من خلال تأثيره على أسعار النفط».

