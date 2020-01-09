مال وأعمال

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إنها أخذت في اعتبارها عند وضع التصنيفات الائتمانية الحالية لدول المنطقة، الاضطرابات الجيوسياسية المحتملة، والتي حدثت بالفعل، ملمحة بأن تلك الاضطرابات لن تؤثر على التصنيف الائتماني لهذه الدول. وأوضحت الوكالة في تقرير، أن العراق ولبنان هما البلدان اللذان قد تؤثر الأحداث على أوضاعهما خلال الفترة المقبلة. وذكرت أن تأثير أي تحرك إيراني، قد جرى تضمينه بالفعل في المخاطر المحتملة التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط. الوكالة قالت أيضا إن المخاطر الجيوسياسية تؤثر على التصنيف الائتماني السيادي لدول منطقة الشرق الأوسط. وأشارت إلى أن أغلب دول الخليج لديها احتياطات مالية تدعم مرونتها في التعامل مع أي أحداث. وأوضح التقرير أن التوترات بين إيران وأميركا تؤرق العراق بشدة، خاصة أن المخاطر السياسية تؤثر على نحو كبير على التصنيف الائتماني للعراق عند «B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.