مال وأعمال

تصاعدت حرب التصريحات بين الولايات المتحدة وطهران أخيراً، ما زاد من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وردت إيران على ذلك بمهاجمة قاعدتين جويتين أميركيتين في العراق، بينما أكد وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف» على عدم سعي بلاده إلى تصعيد الخلاف مع الولايات المتحدة. ومع تهديدات متبادلة بتدمير أهداف ومصالح، عادت المنطقة إلى بؤرة أحداث الصراع وقلق من اتساعها إلى مدى يعطل تدفق إمدادات النفط العالمية. كانت إدارة معلومات الطاقة قد وصفت مضيق هرمز في السابق بأنه الممر النفطي الأهم في العالم، وبلغ متوسط التدفق اليومي للخام عبره نحو 21 مليون برميل يومياً عام 2018، أو ما عادل 21 في المئة من إجمالي الاستهلاك العالمي للخام. وترى الوكالة الأميركية أن مضيق هرمز محوري لتأمين صناعة الطاقة، ومن ثم، فإن تعطيله أو إغلاقه ليس في صالح الجميع، ولكن، لم تتأثر حركة الشحن والملاحة أو العبور من مضيق هرمز منذ مقتل الجنرال الإيراني.