مال وأعمال

ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بواقع 460 مليون دينار بنهاية نوفمبر 2019 بالغة 12.254 مليار دينار مقابل 11.794 ملياراً في نوفمبر من 2018 بنمو قدره 4 في المئة.

ولفتت البيانات الرسمية لبنك الكويت المركزي إلى أن الاحتياطيات الرسمية لدولة الكويت لا تتضمن الأصول الخارجية للهيئة العامة للاستثمار والتي تتضمن: الذهب النقدي ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة ومجموع العملة والودائع.

وأوضحت البيانات أن إجمالي القروض الاستهلاكية والمقسطة بنهاية نوفمبر بلغت 13.35 مليار دينار مقابل 12.69 ملياراً بنهاية نوفمبر 2018 ، بزيادة قدرها 660 مليون دينار خلال عام.

ولفتت البيانات إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية في القطاع العقاري بلغت 8.78 مليارات دينار بنهاية نوفمبر مرتفعة بواقع 810 ملايين دينار خلال عام بالغة بنهاية نوفمبر 2019 حوالي 8.78 مليارات دينار.

وقد بلغ إجمالي موجودات بنك الكويت المركزي 11.78 مليار دينار مقابل 11.2 بنهاية نوفمبر من العام الماضي بزيادة قدرها 540 مليون دينار.

ووفق البيانات فقد شهدت موجودات البنوك المحلية مستويات قياسية بلغت 70.6 مليار دينار مقابل 65.3 مليارا بزيادة قدرها 5.3 مليارات وقد بلغ إجمالي المطالبات على الحكومة 2.5 مليار دينار مقابل 3.8 مليارات بنهاية نوفمبر 2018، بتراجع قدره 1.3 مليارات خلال عام.

